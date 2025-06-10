ТМ. Азербайджан - Венгрия 1:2. Видео голов и обзор матча
Сборная Венгрии одержала минимальную победу
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Венгрии одержала победу над Азербайджаном со счетом 2:1 в товарищеском матче.
Первый мяч был забит на 5-й минуте - Варга вывел Венгрию вперед. Однако вскоре Дадашов сравнял счет для Азербайджана. Решающий гол забил Собослаи, обеспечив венграм победу.
ТМ. Азербайджан - Венгрия 1:2
Голы: Дадашов 7' - Варга 5', Собослаи 33'.
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