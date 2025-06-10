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ТМ. Азербайджан - Венгрия 1:2. Видео голов и обзор матча

Общие новости

Сборная Венгрии одержала минимальную победу

ТМ. Азербайджан - Венгрия 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Венгрии одержала победу над Азербайджаном со счетом 2:1 в товарищеском матче.

Первый мяч был забит на 5-й минуте - Варга вывел Венгрию вперед. Однако вскоре Дадашов сравнял счет для Азербайджана. Решающий гол забил Собослаи, обеспечив венграм победу.

ТМ. Азербайджан - Венгрия 1:2
Голы: Дадашов 7' - Варга 5', Собослаи 33'.

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Азербайджан Венгрия
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