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Братья по разуму. ТМ. Беларусь – Россия 1:4

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Беларусь и Россия скатали товарняк

Братья по разуму. ТМ. Беларусь – Россия 1:4

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

10 июня в Минске состоялся товарищеский матч, в котором сборная Беларуси принимала Россию.

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Поединок завершился со счетом 4:1 в пользу россиян, за которых все четыре гола забил Гладышев.

Беларусь – Россия 1:4

Голы: Пигас (54) – Гладышев (21, 24, 33, 52)

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