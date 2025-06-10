Братья по разуму. ТМ. Беларусь – Россия 1:4
Беларусь и Россия скатали товарняк
фото из свободных источников
10 июня в Минске состоялся товарищеский матч, в котором сборная Беларуси принимала Россию.
Поединок завершился со счетом 4:1 в пользу россиян, за которых все четыре гола забил Гладышев.
Беларусь – Россия 1:4
Голы: Пигас (54) – Гладышев (21, 24, 33, 52)
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