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ТМ. Словения - Босния и Герцеговина 2:1. Видео голов и обзор матча

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Словения празднует победу над Боснией и Герцеговиной

ТМ. Словения - Босния и Герцеговина 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

В товарищеском матче сборная Словении одержала победу над Боснией и Герцеговиной со счетом 2:1.

Хозяева открыли счет на 63-й минуте, а преимущество словенцев удвоил Вомбергар, реализовавший пенальти. Гости смогли ответить лишь одним забитым мячом в компенсированное время.

Словения - Босния и Герцеговина - 2:1
Голы: Вербич 63', Вомбергар 89 (П) - Мухаремович 90+3'

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Словения Босния и Герцеговина
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