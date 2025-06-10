ТМ. Словения - Босния и Герцеговина 2:1. Видео голов и обзор матча

В товарищеском матче сборная Словении одержала победу над Боснией и Герцеговиной со счетом 2:1.

Хозяева открыли счет на 63-й минуте, а преимущество словенцев удвоил Вомбергар, реализовавший пенальти. Гости смогли ответить лишь одним забитым мячом в компенсированное время.

Словения - Босния и Герцеговина - 2:1

Голы: Вербич 63', Вомбергар 89 (П) - Мухаремович 90+3'