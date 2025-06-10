ТМ. Англия – Сенегал 1:3. Дебютное поражение Тухеля

После стартового свистка сборная Сенегала сразу же забрала мяч под свой контроль. Мало кто мог себе такое представить, но владение составляло около 90%. Гости встречи не обращали внимание на свист трибун "Сити Граунд" и качественно выполняли свою работу. Уже к 6-й минуте сенегальцы создали несколько опасных моментов и нанесли два удара в створ, но Хендерсон был на высоте. Все это длилось недолго, так как полузащитник гостей заигрался в центре поля и обрезался. Англичане быстро вышли в контратаку и молниеносно переправили мяч к штрафной. Там уже Гордон нанес удар по воротам, но голкипер отбил перед собой, где выжидал Кейн, который в упор расстрелял пустые ворота. Сборная Англии открывает счет в матче.

Уже к середине первого тайма англичане изменили ход игры. Владение постепенно выравнивалось, а удары со стороны подопечных Томаса Тухеля только увеличивались. Сборная Сенегала теряла всю уверенность первых минут и выглядела растерянно. Они все чаще ошибались и вынуждены были грубо фолить, дабы сорвать атаки англичан. В одном из таких эпизодов правый защитник получил желтую карту. Диатта на 17-й минуте жестко остановил оппонента, за что тут же был наказан со стороны главного арбитра встречи.



Концовка первого тайма была чуть более динамичной. Хозяева при поддержке своих трибун шли вперед, но мяч так и не шел в створ ворот. В одном из эпизодов Уокер выполнил прострел в штрафную, где Эзе так и не смог замкнуть его пяткой. После чего мяч оказался в ногах Гордона, который в касание попытался отправить его в ворота, но ударил мимо. А вот Сенегал шаг за шагом пытался найти бреши в обороне Томаса Тухеля. И вот он – ключевой момент гостей на 40-й минуте. Джексон получил передачу на ход и прострелил в район 11-и метровой точки, где оказался Сарр. Нападающий в касание отправил мяч в противоположный угол от Хендерсона. Тем самым гости забили гол в раздевалку и сравняли счет в товарищеском матче.



Гол от сборной Сенегала перед свистком арбитра спутал все карты Томаса Тухеля. Тренер уже готовился к разбору первого тайма и советам на второй, как все пришлось переделывать. Если изначально план был на удержание мяча и позиционные атаки, то сейчас нужно было снова бороться за преимущество в счете. Установки немца начали работать с самого начала второго тайма. Теперь контроль был за англичанами, но быстро перевернуть игру не получилось. Сенегал нашел подход к сопернику и просто не давал возможности наносить удары англичанам.

Тренерский штаб переиграл сам себя, а случилось это на 62-й минуте. Только были проведены три замены от Тухеля, как сборная Сенегала провела блестящую атаку. Не было в ней ничего молниеносного, так как позиционно они выходили от своей штрафной. Но в один момент появилось пространство в обороне англичан. Туда и была отправлена передача, которая стала голевой. Диарра получил мяч и решил пробить самостоятельно – он прошил ближний угол ворот Хендерсона.



Как бы не пытались англичане изменить происходящее на поле – у них ничего не получалось. Сборная Сенегала всегда была на шаг впереди. Статистика отображала доминацию и разницу в классе. Ведь по второму тайму подопечные Тухеля владели 72%, но за контроль очки не дают. Счет на табло совсем не отображал то, что видели фанаты. Но вот на 84-й минуте сработала замена немца. Беллингем вышел со скамейки запасных под конец матча и сумел забить. Момент выдался сумбурным, так как в штрафной была суета и мало кто ожидал положительного исхода. Но полузащитник вовремя среагировал, обработал мяч и отправил его в сетку ворот – 2:2 на табло. А нет, подождите. Арбитр пересматривает эпизод, так как есть подозрение на игру рукой. Спустя несколько минут было принято решение об отмене гола. Но на 93-й минуте Сенегал поставил точку в матче и забил третий гол.

Товарищеский матч

Стадион: Ноттингем "Сити Граунд"

Арбитр: Стефани Фраппар

Англия – Сенегал 1:3

Голы: Кейн (7) – Сарр (40), Диарра (62), Сабали (90+3)

Англия: 4-4-2: Хендерсон – Уокер, Чалоба, Колвилл, Льюис-Скелли (Тони 88) – Сака (Мадуэке71), Галлахер (Джонс 58), Райс (Беллингем 71), Гордон (Гиббс-Уайт 58) – Эзе, Кейн (Роджерс 58).

Сенегал: 4-3-3: Менди – Диуф, Ниахате, Кулибали, Диатта – Камара, Гуйе, Диарра (Гуйе 70) – Ндиайе, Джексон (Диа 81), Сарр (Сабали 70).

Предупреждения: Колвилл (30), Уокер (44) – Диатта (17)