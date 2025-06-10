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ТМ. Греция, Израиль и Северная Ирландия одерживают победы, а Люксембург и Ирландия сыграли вничью

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Результаты товарищеских матчей

ТМ. Греция, Израиль и Северная Ирландия одерживают победы, а Люксембург и Ирландия сыграли вничью

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня состоялось несколько товарищеских футбольных матчей. Сборные Греции, Израиля и Северной Ирландии праздновали минимальные победы, тогда как поединок между Люксембургом и Ирландией завершился безголевой ничьей.

Сборная Греции одержала уверенную победу над Болгарией со счетом 4:0. Все голы были забиты во втором тайме: на 51-й минуте отличился Пелькас, на 66-й – Йоаннидис, на 74-й – Цолис, а на 89-й минуте точку в матче поставил Константелиас.

В поединке между Израилем и Словакией также был зафиксирован счет 1:0 в пользу хозяев. Победный мяч на 47-й минуте забил Шуа.

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Матч между Люксембургом и Ирландией завершился без забитых голов – 0:0. Команды так и не смогли отличиться результативными действиями.

И, наконец, Северная Ирландия одержала победу над Исландией со счетом 1:0. Решающий гол на 36-й минуте забил Прайс.

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Болгария Греция Словакия Израиль Ирландия Люксембург Северная Ирландия
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