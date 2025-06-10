ТМ. Греция, Израиль и Северная Ирландия одерживают победы, а Люксембург и Ирландия сыграли вничью

Сегодня состоялось несколько товарищеских футбольных матчей. Сборные Греции, Израиля и Северной Ирландии праздновали минимальные победы, тогда как поединок между Люксембургом и Ирландией завершился безголевой ничьей.

Сборная Греции одержала уверенную победу над Болгарией со счетом 4:0. Все голы были забиты во втором тайме: на 51-й минуте отличился Пелькас, на 66-й – Йоаннидис, на 74-й – Цолис, а на 89-й минуте точку в матче поставил Константелиас.

В поединке между Израилем и Словакией также был зафиксирован счет 1:0 в пользу хозяев. Победный мяч на 47-й минуте забил Шуа.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч между Люксембургом и Ирландией завершился без забитых голов – 0:0. Команды так и не смогли отличиться результативными действиями.

И, наконец, Северная Ирландия одержала победу над Исландией со счетом 1:0. Решающий гол на 36-й минуте забил Прайс.