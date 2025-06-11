  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость

В тренде

Англия впервые в истории проиграла африканской сборной 

Общие новости

Все бывает впервые 

Англия впервые в истории проиграла африканской сборной 

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во вторник, 10 июня, сборная Англии провела в Ноттингеме товарищеский матч против Сенегала. Игра завершилась победой африканской команды со счетом 3:1. Как итог, англичане впервые в истории потерпели поражение от сборной с африканского континента.

До этого матча Англия провела 21 игру против африканских сборных, из которых выиграла 15 и еще 6 свела вничью. Это также был первый случай, когда они пропустили 3 и более голов в игре против африканской команды.

В 1990 году Англия была близка к поражению от Туниса, но тогда Стив Булл на 89-й минуте сравнял счет в товарищеском матче перед Чемпионатом мира. Позже в том же году англичане только в овертайме смогли победить Камерун (3:2) в четвертьфинале ЧМ-1990.

Последний раз Англия терпела первое в истории поражение от сборной с другого континента еще в 2003 году – тогда она проиграла Австралии 1:3 на "Аптон Парк".

Читайте такжеТМ. Англия – Сенегал 1:3. Дебютное поражение Тухеля
По теме
yellow-arrow
Победа сборной Украины, обновленные цены на игроков УПЛ, трансферы Беллингема и Шерки, новый тренер Александрии. Главные новости за 10 июня
yellow-arrow
ТМ. Англия – Сенегал 1:3. Дебютное поражение Тухеля
yellow-arrow
ТМ. Греция, Израиль и Северная Ирландия одерживают победы, а Люксембург и Ирландия сыграли вничью
Англия Сенегал
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
OptaJoe
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости