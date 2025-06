Англия впервые в истории проиграла африканской сборной 

Во вторник, 10 июня, сборная Англии провела в Ноттингеме товарищеский матч против Сенегала. Игра завершилась победой африканской команды со счетом 3:1. Как итог, англичане впервые в истории потерпели поражение от сборной с африканского континента.

До этого матча Англия провела 21 игру против африканских сборных, из которых выиграла 15 и еще 6 свела вничью. Это также был первый случай, когда они пропустили 3 и более голов в игре против африканской команды.

1 - England suffered their first ever defeat against an African opponent, in what was their 22nd such match (previously W15 D6). This was also the first time they had conceded 3+ goals in a game against an African side. Stunned. pic.twitter.com/Po2kQibxsR