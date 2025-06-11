Англия впервые в истории проиграла африканской сборной
Все бывает впервые
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во вторник, 10 июня, сборная Англии провела в Ноттингеме товарищеский матч против Сенегала. Игра завершилась победой африканской команды со счетом 3:1. Как итог, англичане впервые в истории потерпели поражение от сборной с африканского континента.
До этого матча Англия провела 21 игру против африканских сборных, из которых выиграла 15 и еще 6 свела вничью. Это также был первый случай, когда они пропустили 3 и более голов в игре против африканской команды.
1 - England suffered their first ever defeat against an African opponent, in what was their 22nd such match (previously W15 D6). This was also the first time they had conceded 3+ goals in a game against an African side. Stunned. pic.twitter.com/Po2kQibxsR— OptaJoe (@OptaJoe) June 10, 2025
В 1990 году Англия была близка к поражению от Туниса, но тогда Стив Булл на 89-й минуте сравнял счет в товарищеском матче перед Чемпионатом мира. Позже в том же году англичане только в овертайме смогли победить Камерун (3:2) в четвертьфинале ЧМ-1990.
Последний раз Англия терпела первое в истории поражение от сборной с другого континента еще в 2003 году – тогда она проиграла Австралии 1:3 на "Аптон Парк".
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