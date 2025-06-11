Сборные Канады расписала мировую ничью в контрольном матче с Кот-д'Ивуаром.

В серии пенальти сильнее оказались ивуарийцы, но на результат в таблице влияния это не оказало.

Таким образом, Канада стала чемпионом Canadian Shield. В первом туре хозяева турнира обыграли Украину (4:2), а Кот-д'Ивуар потерпел поражение от Новой Зеландии (0:1).

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Canadian Shield-2025. 2-й тур.

Торонто (Канада). BMO Field

Канада – Кот-д'Ивуар 0:0 (пен. 4:5)

Турнирная таблица Canadian Shield: