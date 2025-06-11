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Канада не сумела обыграть Кот-д'Ивуар после победы над Украиной. Итоговая таблица Canadian Schield

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Канада не сумела обыграть Кот-д'Ивуар после победы над Украиной. Итоговая таблица Canadian Schield

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборные Канады расписала мировую ничью в контрольном матче с Кот-д'Ивуаром.

В серии пенальти сильнее оказались ивуарийцы, но на результат в таблице влияния это не оказало.

Таким образом, Канада стала чемпионом Canadian Shield. В первом туре хозяева турнира обыграли Украину (4:2), а Кот-д'Ивуар потерпел поражение от Новой Зеландии (0:1).

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Canadian Shield-2025. 2-й тур.

Торонто (Канада). BMO Field

Канада – Кот-д'Ивуар 0:0 (пен. 4:5)

Турнирная таблица Canadian Shield:

  1. Канада – 4 очка
  2. Украина – 3 очка
  3. Новая Зеландия – 3 очка
  4. Кот-д'Ивуар – 2 очка

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