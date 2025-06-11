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Саудовский клуб активизировал усилия по подписанию защитника Баварии

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Игрок открыт к переходу 

Саудовский клуб активизировал усилия по подписанию защитника Баварии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает журналист Санти Ауна, "Аль-Наср" усиленно работает над трансфером защитника "Баварии" Кима, ведя переговоры с его окружением.

Ким Мин Дже присоединился к "Баварии" из "Наполи" в июле 2023 года за 50 миллионов евро. Его контракт с мюнхенцами действует до 2028 года, однако кореец не всегда демонстрировал уверенную игру после перехода из Италии. Значительную часть прошлого сезона он отыграл с травмой. Ким также не поедет с командой на Клубный чемпионат мира в США.

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Ауна отмечает, что Ким открыт к переезду в Саудовскую Аравию и готов принять новый вызов, особенно учитывая финансовую выгоду перехода. Интерес к 28-летнему футболисту проявляют и другие клубы. Например, спортивный директор "ПСЖ" Луиш Кампуш встречался с представителями Кима две недели назад.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Ким отыграл 43 матча за "Баварию" во всех турнирах, забив 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Алексей Полищук
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