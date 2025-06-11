Болельщик, из-за состояния которого прерывали матч отборна ЧМ-2026, скончался в больнице
Светлая память
Болельщик, из-за которого прерывали матч отборна ЧМ-2026, скончался в больнице.
Финские СМИ вечером 11 июля сообщили, что болельщик умер после приступа эпилепсии. Федерация футбола Финляндии выразила соболезнования.
"Полиция объявила, что болельщик, у которого вчера случился припадок во время отборочного матча чемпионата мира по футболу скончался.
Финская футбольная ассоциация выражают соболезнования родственникам зрителя", - написали в федерации.
Матч между Финляндией и Польшей прервали на 72-й минуте. Судье сообщили, что у одного из болельщиков на трибуне серьёзные проблемы.
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Мужчину стали реанимировать. Спустя несколько минут подключились профессиональные медики, которые доставили болельщика в больницу.
К слову, матч между Финляндией и Польшей закончился со счётом 2:1.
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