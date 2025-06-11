Болельщик, из-за состояния которого прерывали матч отборна ЧМ-2026, скончался в больнице

Болельщик, из-за которого прерывали матч отборна ЧМ-2026, скончался в больнице.

Финские СМИ вечером 11 июля сообщили, что болельщик умер после приступа эпилепсии. Федерация футбола Финляндии выразила соболезнования.

"Полиция объявила, что болельщик, у которого вчера случился припадок во время отборочного матча чемпионата мира по футболу скончался. Финская футбольная ассоциация выражают соболезнования родственникам зрителя", - написали в федерации.

Матч между Финляндией и Польшей прервали на 72-й минуте. Судье сообщили, что у одного из болельщиков на трибуне серьёзные проблемы.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Мужчину стали реанимировать. Спустя несколько минут подключились профессиональные медики, которые доставили болельщика в больницу.

К слову, матч между Финляндией и Польшей закончился со счётом 2:1.