Звездный новичок МС, камбек Федыка и Шахтер в гостях у Жижека. Главные новости за 11 июня

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 11 июня.

"Манчестер Сити" продолжает активно действовать на трансферном рынке. К середине июня "горожане" успели пополниться уже четырьмя новичками. Последним из них в среду стал Тейани Рейндерс, за которого выплатят "Милану" порядка 70 миллионов евро.

Иван Федык вернулся на тренерское кресло "Руха" спустя 4 года. 37-летний специалист снова был назначен на должность главного тренера. Последние годы Федык работал в клубе в роли спортдира и наставника дубля.

Игор Тудор вскоре получит новый контракт с "Ювентусом". После выхода туринцев в ЛЧ хорвату доверились и предложили продлиться еще на год, до 2027 года. Тудор возглавил клуб в марте этого года.

Стало известно, где "Шахтер" проведет свои стартовые матчи в еврокубках следующего сезона. Примет "горняков" Любляна и местная арена "Олимпия". Напомним, в Любляне "Шахтер" проведет еще и предсезонку.

Один из главных аргентинских проспектов поколения Франко Мастантуоно переберется в "Реал". 17-летний вундеркинд уже покинул "Ривер Плейт" и прошел медобследование в Мадриде. Контракт будет рассчитан до 2031 года.