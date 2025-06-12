Канадский клуб во время празднования голов включает сирену

В 10-м туре Премьер-лиги Канады "Фордж" на стадионе "Тим Хортонс Филд" в Гамильтоне одолел "HFX Вондерерс" со счетом 2:1.

"Молотки" в домашних встречах после забитых мячей включают сирену, напоминая о ежедневных трагических событиях в Украине. Город расположен в провинции Онтарио, где проживает самое большое количество канадцев украинского происхождения в стране (около 134 тысяч).

Отметим, что "Фордж" остается единственным коллективом в новом сезоне лиги, который до сих пор не уступал. Клуб, основанный в 2017 году, сейчас делит вторую строчку еще с двумя участниками чемпионата (17 очков).