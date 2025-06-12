Был переизбран президент европейского подразделения федерации ассоциаций профессиональных футболистов

51-летний Давид Терье переизбран президентом FIFPro Europe – европейского подразделения федерации ассоциаций профессиональных футболистов – по итогам единогласного голосования во время Генеральной ассамблеи организации, состоявшейся в среду в Стокгольме.

Француз также занимает должность президента UNFP – национального профсоюза профессиональных футболистов Франции. Согласно сообщению L'Équipe, Терье начинает новый четырехлетний мандат во главе европейского отделения FIFPro.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Под его руководством FIFPro Europe сосредоточена на защите интересов футболистов в среде, характеризующейся растущими финансовыми диспропорциями, перенасыщенным календарем матчей и изменениями в международном футбольном управлении. Новый четырехлетний мандат Терье приходится на период, когда FIFPro Europe стремится усилить свое влияние в переговорах с УЕФА, ФИФА и национальными лигами – особенно в вопросах нагрузки на игроков и защиты их психического здоровья.

Добавим, что в прошлом Терье выступал как центральный защитник и опорный полузащитник, играя за "Мец", "Вест Хэм", "Ньюкасл", "Ниццу", "Аяччо" и "Кретей" в 1990-х и в начале 2000-х годов.