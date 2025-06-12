Победа за Левандовским. Главный тренер сборной Польши ушел в отставку

Михал Пробеж принял решение покинуть тренерский мостик сборной Польши после публичного конфликта со звездным нападающим команды Робертом Левандовским из-за лишения капитанской повязки.

"Я пришел к выводу, что в сложившейся ситуации лучшим решением для блага национальной сборной будет моя отставка с поста тренера. Выполнение этой функции стало осуществлением моей профессиональной мечты и самой большой честью в моей жизни.

Хотел бы поблагодарить всех моих коллег, сотрудников Польской футбольной ассоциации. Я всегда мог рассчитывать на вас. Спасибо за доверие президенту и руководству Польской футбольной ассоциации. Конечно, я хотел бы поблагодарить всех футболистов, с которыми мне посчастливилось встретиться на этом пути. Я буду держать за вас всех кулаки, потому что национальная сборная – это наше общее национальное достояние. Я также хотел бы поблагодарить наших замечательных болельщиков. Вы с нами и в огонь, и в воду. Где бы ни играла национальная сборная, ваша поддержка была услышана", – говорится в прощальном письме специалиста.