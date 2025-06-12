Победа за Левандовским. Главный тренер сборной Польши ушел в отставку
Теперь форвард "Барселоны" вернется?
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Михал Пробеж принял решение покинуть тренерский мостик сборной Польши после
"Я пришел к выводу, что в сложившейся ситуации лучшим решением для блага национальной сборной будет моя отставка с поста тренера. Выполнение этой функции стало осуществлением моей профессиональной мечты и самой большой честью в моей жизни.
Хотел бы поблагодарить всех моих коллег, сотрудников Польской футбольной ассоциации. Я всегда мог рассчитывать на вас. Спасибо за доверие президенту и руководству Польской футбольной ассоциации. Конечно, я хотел бы поблагодарить всех футболистов, с которыми мне посчастливилось встретиться на этом пути. Я буду держать за вас всех кулаки, потому что национальная сборная – это наше общее национальное достояние. Я также хотел бы поблагодарить наших замечательных болельщиков. Вы с нами и в огонь, и в воду. Где бы ни играла национальная сборная, ваша поддержка была услышана", – говорится в прощальном письме специалиста.
Пробеж возглавлял сборную Польши с сентября 2023 года. Под его руководством "бело-красные" финишировали на последнем месте в своих группах на Евро-2024 и дивизионе A Лиги наций.
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Oświadczenie selekcjonera Michała Probierza— PZPN (@pzpn_pl) June 12, 2025
– Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera. Pełnienie tej funkcji było spełnieniem moich zawodowych marzeń i największym życiowym… pic.twitter.com/wbP7BDwbjD
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