Звездный форвард Аль-Насра может покинуть клуб этим летом
Он присоединился к команде несколько месяцев назад
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный форвард "Аль-Насра" может покинуть клуб этим летом.
Как сообщил журналист Николо Скира, уже в ближайшее трансферное окно зимний новичок саудовской команды Джон Дуран может сменить прописку, несмотря на то, что его действующий контракт с клубом действует до конца июня 2030 года.
Напомним, что "Аль-Наср" заплатил "Астон Вилле" 77 миллионов евро за трансфер Дурана в январе этого года.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
За время своего пребывания в Саудовской Аравии Джон Дуран забил 12 голов в 18 матчах за "Аль-Наср" во всех турнирах. Его стоимость, согласно данным популярного портала Transfermarkt, оценивается в 35 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Украина U-21 - Дания U-21. Анонс и прогноз матча Евро-2025 на 12.06.2025
- Процент от перепродажи Забарного для Динамо – основное препятствие для быстрой сделки с ПСЖ, – инсайд
- Претенденты есть. Кривбасс выставил ценник на лучшего бомбардира
- Победа сборной Украины, обновленные цены на игроков УПЛ, трансферы Беллингема и Шерки, новый тренер Александрии. Главные новости за 10 июня
- Звезда финала Лиги чемпионов встречается с украинской красавицей
- Скандал после финала ЛЧ: бывшую жену известного футболиста заметили с игроком ПСЖ