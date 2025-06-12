Звездный форвард "Аль-Насра" может покинуть клуб этим летом.

Как сообщил журналист Николо Скира, уже в ближайшее трансферное окно зимний новичок саудовской команды Джон Дуран может сменить прописку, несмотря на то, что его действующий контракт с клубом действует до конца июня 2030 года.

Напомним, что "Аль-Наср" заплатил "Астон Вилле" 77 миллионов евро за трансфер Дурана в январе этого года.

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За время своего пребывания в Саудовской Аравии Джон Дуран забил 12 голов в 18 матчах за "Аль-Наср" во всех турнирах. Его стоимость, согласно данным популярного портала Transfermarkt, оценивается в 35 миллионов евро.