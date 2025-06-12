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Ссора Донована с Пулишичем и Почеттино без плана. Как разваливается сборная США

Общие новости

Публичная ссора вместо игры, ноль ударов по воротам и Почеттино, который сам не понимает, что строит

Ссора Донована с Пулишичем и Почеттино без плана. Как разваливается сборная США

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Кузнецов Автор UA-Футбол
Новина українською

В начале июня американское футбольное инфопространство взорвалось - не из-за матча, не из-за трансфера, а из-за конфликта, который выглядел так, будто вырос где-то в глубинах американской души.

В студии Fox Sports комментировали финал Лиги наций между Португалией и Испанией. Одним из экспертов был Лэндон Донован – Икона, Легенда, Кумир. Он не скрывал своего восторга феноменом Криштиану Роналду:

"Вот что значит представлять свою страну... Если ты не готов относиться к этому серьезно и ответственно - даже не появляйся. Ему 40 лет... а он там на поле кладет зубы на полку... И я не могу не вспомнить некоторых наших ребят, которые сейчас отдыхают, не желая играть в Золотом кубке. Это меня бесит".

Донован не называл имен. Кто понял - тот понял: это четкая аллюзия на Кристиана Пулишича. Его нет в заявке на Золотой кубок, потому что он захотел отдохнуть после изнурительного сезона в составе "Милана" - именно это Донована и разозлило.

Ответ не заставил себя ждать - но не от Кристиана, а от его отца, Марка.

Пулишич-старший опубликовал в Instagram скриншот чата с ChatGPT, где искусственный интеллект напоминал, что сам Донован в 2012-2013 годах взял паузу, чтобы восстановиться физически и психологически - и это стоило ему участия в чемпионате мира 2014 года.

"Вот так образец преданности. Сначала посмотри в зеркало, наберись мужества и называй вещи своими именами. Или боишься, что в следующий раз, когда захочешь интервью, тебе снова откажут?"

Сам Кристиан поставил "лайк" посту отца - словно намекнул: "Я поддерживаю папу".

В защиту Пулишича выступили и партнеры по команде. Уэстон МакКенни в интервью USA Today отметил:

"Конечно, если ты чувствуешь, что твой организм не в оптимальной форме, что ты не можешь выступать на все 100%, и понимаешь, что рискуешь получить травму - тогда лучше дать шанс кому-то другому, кто готов играть в полную отдачу".

Этот эпизод превратился в причудливую сцену: один из главных символов прошлого поколения спорит с отцом главной звезды нынешнего, ... отвечающим с помощью ИИ.

Идеальная метафора.

Через несколько дней стало очевидно: конфликты - это еще не катастрофа.

На 37-й минуте товарищеского матча против Швейцарии США проигрывали 0:4. Матч проходил в Нэшвилле - городе, который обычно поет кантри, но в этот вечер только свистел.

Поражение от Швейцарии (0:4) стало для американцев четвертым подряд - худшая серия с 2007 года. Америка ни разу не ударила по воротам и впервые в истории "горела" 0:4 еще до 40-й минуты матча.

Трибуны были полупустые. Даже оставшиеся смотрели молча, не моргая.

Маурисио Почеттино стоял у бровки и просто вздыхал - то ли от отчаяния, то ли от ужаса. Он не проводил замены, не кричал. Просто смотрел, как швейцарцы уничтожают его команду. Впервые за свою тренерскую карьеру, казалось, у него не было ни одной идеи.

Вот так выглядит сборная США за год до домашнего ЧМ-2026.

Пулишич, МакКенни, Рейна, Адамс, Дест, Тимоти Веа…

Два года назад бывший главный тренер Грегг Берголтер заявлял, что для этой команды "нет предела". Американская пресса - особенно та, которая, любит аббревиатуры и мечты - сразу понесла в массы нарративы о "золотом поколении".

И сегодня это выглядит как мэм. Сборная США настолько безлика и беспорядочна, что не может хоть кого-то вдохновить.

Почеттино взял вину за провал на себя: сказал, что сознательно пошел на риск, чтобы проверить резерв в матче с сильным европейским соперником и признал, что ставка не сыграла.

Да, некоторые звезды действительно пропустили матчи против Швейцарии (0:4) и Турции (1:2).

Но разве не они были основой команды, которая в марте позорно проиграла Панаме (0:1) и Канаде (1:2)? Разве не они массово отказались от летних товарищеских матчей и Золотого кубка КОНКАКАФ – из-за усталости, травм и Клубного чемпионата мира?

Из-за "звездности" звезд были надежды, что молодежь покажет зубы. Почеттино даже хвалил дебютантов, чтобы снять с них бремя ожиданий.

Но, кроме вингера "Реала Солт-Лейк" Диего Луны, новички с треском провалились. Они не тянут уровень сборной ни физически, ни технически, ни ментально.

Пустой взгляд Почеттино после четвертого пропущенного гола от швейцарцев сказал больше, чем любая пост-матчевая пресс-конференция. Это был взгляд запутавшегося человека.

Самый дорогой тренер в истории сборной США впервые выглядел беспомощным.

Сначала Почеттино призвал "понять игроков", говорил о единстве, эмпатии и стиле. Теперь он вызывает игроков из МЛС, которые сами почти не верили в звонок от федерации.

Кто знает, возможно, Почеттино просто хотел таким образом нажать на основу - на тех самых звезд, которые его подвели. Но это нужно было делать раньше. Сейчас - уже время систематизации, шлифовки треугольников и переходов между фазами.

Сборная Соединенных штатов Америки должна была войти в домашний чемпионат мира с целями на четвертьфинал - как минимум. Но она застряла в абстракции. Атака - беззубая, глубина - жалкая, дисциплина - ну такое...

Никакого признака, что Почеттино взялся строить что-то похожее на команду.

Последние четыре матча - это провал, аналогий которому не найти. Нет ни игры, ни надежды. Есть только утраченное настроение фанатов, апатия комментаторов, молчаливая тревога в глазах аналитиков - и свист стадиона в Нэшвилле, звучащий под музыку в стиле кантри.

Самое громкое событие в процессе подготовки сборной - не матч, не гол и не камбек, а публичная ссора Донована с отцом Пулишича. Символично, что сам Кристиан самоустранился: отказался от Золотого кубка - и готовится к клубному сезону.

Сезон, похоже, будет. А вот сборная США пока только делает вид, что существует.

Как Маурисио Почеттино планирует выводить эту команду в плей-офф домашнего чемпионата мира - вопрос открытый. И ответ на него пока звучит так же неуверенно, как и сами игроки в матче против Швейцарии.

"Мы надеемся, швейцарская команда отпраздновала победу на концерте в столице кантри", - подытожили акт позора своей сборной в посольстве США.

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Маурисио Почеттино Лэндон Донован Сборная США Кристиан Пулишич
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Goodwin95 (Киев)
12.06.2025 в 15:06
Знаки препинания не пробывали использовать?
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Комментарии 1
Goodwin95 (Киев)
12.06.2025 в 15:06
Знаки препинания не пробывали использовать?
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