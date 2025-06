Ссора Донована с Пулишичем и Почеттино без плана. Как разваливается сборная США

В начале июня американское футбольное инфопространство взорвалось - не из-за матча, не из-за трансфера, а из-за конфликта, который выглядел так, будто вырос где-то в глубинах американской души.

В студии Fox Sports комментировали финал Лиги наций между Португалией и Испанией. Одним из экспертов был Лэндон Донован – Икона, Легенда, Кумир. Он не скрывал своего восторга феноменом Криштиану Роналду:

"Вот что значит представлять свою страну... Если ты не готов относиться к этому серьезно и ответственно - даже не появляйся. Ему 40 лет... а он там на поле кладет зубы на полку... И я не могу не вспомнить некоторых наших ребят, которые сейчас отдыхают, не желая играть в Золотом кубке. Это меня бесит".

“This is what it means to represent your country.”



Landon Donovan goes OFF on USMNT players sitting out from international duty.



pic.twitter.com/OfX6TcGfBQ — USMNT Only (@usmntonly) June 9, 2025

Донован не называл имен. Кто понял - тот понял: это четкая аллюзия на Кристиана Пулишича. Его нет в заявке на Золотой кубок, потому что он захотел отдохнуть после изнурительного сезона в составе "Милана" - именно это Донована и разозлило.

Ответ не заставил себя ждать - но не от Кристиана, а от его отца, Марка.

Пулишич-старший опубликовал в Instagram скриншот чата с ChatGPT, где искусственный интеллект напоминал, что сам Донован в 2012-2013 годах взял паузу, чтобы восстановиться физически и психологически - и это стоило ему участия в чемпионате мира 2014 года.

"Вот так образец преданности. Сначала посмотри в зеркало, наберись мужества и называй вещи своими именами. Или боишься, что в следующий раз, когда захочешь интервью, тебе снова откажут?"

Christian Pulisic’s dad Mark claps back at Landon Donovan for criticizing USMNT players for sitting out of the Gold Cup, referencing the sabbatical he took in his career.



Christian Pulisic also liked the post. pic.twitter.com/DfRF3ixsvl — USMNT Only (@usmntonly) June 9, 2025

Сам Кристиан поставил "лайк" посту отца - словно намекнул: "Я поддерживаю папу".

В защиту Пулишича выступили и партнеры по команде. Уэстон МакКенни в интервью USA Today отметил:

"Конечно, если ты чувствуешь, что твой организм не в оптимальной форме, что ты не можешь выступать на все 100%, и понимаешь, что рискуешь получить травму - тогда лучше дать шанс кому-то другому, кто готов играть в полную отдачу".

Этот эпизод превратился в причудливую сцену: один из главных символов прошлого поколения спорит с отцом главной звезды нынешнего, ... отвечающим с помощью ИИ.

Идеальная метафора.

Через несколько дней стало очевидно: конфликты - это еще не катастрофа.

На 37-й минуте товарищеского матча против Швейцарии США проигрывали 0:4. Матч проходил в Нэшвилле - городе, который обычно поет кантри, но в этот вечер только свистел.

Поражение от Швейцарии (0:4) стало для американцев четвертым подряд - худшая серия с 2007 года. Америка ни разу не ударила по воротам и впервые в истории "горела" 0:4 еще до 40-й минуты матча.

Трибуны были полупустые. Даже оставшиеся смотрели молча, не моргая.

????????????



Watch the game on TNT, truTV, and Max ???? pic.twitter.com/dbNLrbMocs — B/R Football (@brfootball) June 11, 2025

Маурисио Почеттино стоял у бровки и просто вздыхал - то ли от отчаяния, то ли от ужаса. Он не проводил замены, не кричал. Просто смотрел, как швейцарцы уничтожают его команду. Впервые за свою тренерскую карьеру, казалось, у него не было ни одной идеи.

Вот так выглядит сборная США за год до домашнего ЧМ-2026.

Пулишич, МакКенни, Рейна, Адамс, Дест, Тимоти Веа…

Два года назад бывший главный тренер Грегг Берголтер заявлял, что для этой команды "нет предела". Американская пресса - особенно та, которая, любит аббревиатуры и мечты - сразу понесла в массы нарративы о "золотом поколении".

И сегодня это выглядит как мэм. Сборная США настолько безлика и беспорядочна, что не может хоть кого-то вдохновить.

Почеттино взял вину за провал на себя: сказал, что сознательно пошел на риск, чтобы проверить резерв в матче с сильным европейским соперником и признал, что ставка не сыграла.

Да, некоторые звезды действительно пропустили матчи против Швейцарии (0:4) и Турции (1:2).

Но разве не они были основой команды, которая в марте позорно проиграла Панаме (0:1) и Канаде (1:2)? Разве не они массово отказались от летних товарищеских матчей и Золотого кубка КОНКАКАФ – из-за усталости, травм и Клубного чемпионата мира?

Из-за "звездности" звезд были надежды, что молодежь покажет зубы. Почеттино даже хвалил дебютантов, чтобы снять с них бремя ожиданий.

Но, кроме вингера "Реала Солт-Лейк" Диего Луны, новички с треском провалились. Они не тянут уровень сборной ни физически, ни технически, ни ментально.

Пустой взгляд Почеттино после четвертого пропущенного гола от швейцарцев сказал больше, чем любая пост-матчевая пресс-конференция. Это был взгляд запутавшегося человека.

Самый дорогой тренер в истории сборной США впервые выглядел беспомощным.

Сначала Почеттино призвал "понять игроков", говорил о единстве, эмпатии и стиле. Теперь он вызывает игроков из МЛС, которые сами почти не верили в звонок от федерации.

Кто знает, возможно, Почеттино просто хотел таким образом нажать на основу - на тех самых звезд, которые его подвели. Но это нужно было делать раньше. Сейчас - уже время систематизации, шлифовки треугольников и переходов между фазами.

Сборная Соединенных штатов Америки должна была войти в домашний чемпионат мира с целями на четвертьфинал - как минимум. Но она застряла в абстракции. Атака - беззубая, глубина - жалкая, дисциплина - ну такое...

Никакого признака, что Почеттино взялся строить что-то похожее на команду.

Последние четыре матча - это провал, аналогий которому не найти. Нет ни игры, ни надежды. Есть только утраченное настроение фанатов, апатия комментаторов, молчаливая тревога в глазах аналитиков - и свист стадиона в Нэшвилле, звучащий под музыку в стиле кантри.

Самое громкое событие в процессе подготовки сборной - не матч, не гол и не камбек, а публичная ссора Донована с отцом Пулишича. Символично, что сам Кристиан самоустранился: отказался от Золотого кубка - и готовится к клубному сезону.

Сезон, похоже, будет. А вот сборная США пока только делает вид, что существует.

Как Маурисио Почеттино планирует выводить эту команду в плей-офф домашнего чемпионата мира - вопрос открытый. И ответ на него пока звучит так же неуверенно, как и сами игроки в матче против Швейцарии.

"Мы надеемся, швейцарская команда отпраздновала победу на концерте в столице кантри", - подытожили акт позора своей сборной в посольстве США.