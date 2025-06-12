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Стало известно, когда будут объявлены номинанты на Золотой мяч

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7 августа

Стало известно, когда будут объявлены номинанты на Золотой мяч

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Издание France Football официально сообщило, что имена футболистов, которые будут претендовать на "Золотой мяч", будут объявлены 7 августа.

Напомним, что церемония вручения награды состоится в понедельник, 22 сентября 2025 года, в Париже, в знаменитом театре Шатле (Théâtre du Châtelet).

Добавим, что действующим обладателем "Золотого мяча" является полузащитник "Манчестер Сити" и национальной сборной Испании Родри.

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