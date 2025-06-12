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Неймар со своим клубом обсуждает возможное продолжение сотрудничества

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Игрок также не исключает возможности возвращения в Европу

Неймар со своим клубом обсуждает возможное продолжение сотрудничества

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Неймар и его родной клуб "Сантос" ведут переговоры о продолжении сотрудничества.

По информации издания Globo, бразильская команда стремится убедить 33-летнего полузащитника продлить сотрудничество до декабря 2026 года. Однако сторона игрока не спешит с подписанием, учитывая, что его текущий контракт действует до 30 июня 2025 года. Окружение Неймара не видит причин для поспешных решений.

Несмотря на активные переговоры с "Сантосом", Неймар не исключает возможности возвращения в Европу, если появится интересное предложение, хотя пока этот вариант считается маловероятным.

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Неймар Сантос
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Источник:
Globo
Опубликовал: Екатерина Власова
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