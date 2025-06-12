Курьез на сербском ТВ: зрителям показали кадры из футбольного симулятора вместо реального матча
Казус в спортивных новостях
Getty Images/Global Images Ukraine
Курьезный случай произошел в эфире сербского телеканала "Happy" в выпуске спортивных новостей.
Вместо реальных кадров матча отбора к Чемпионату мира 2026 года между сборными Сербии и Андорры (3:0), зрители увидели нарезку из футбольного симулятора eFootball (ранее известного как Pro Evolution Soccer).
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Таким образом, вместо хет-трика Александара Митровича и реальных голов, аудитории продемонстрировали анимационные модели игроков, бегающих по виртуальному полю.
Ma dal je ovo moguce
byu/usernameredditbre inserbia
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