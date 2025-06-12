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Курьез на сербском ТВ: зрителям показали кадры из футбольного симулятора вместо реального матча

Общие новости
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Казус в спортивных новостях

Курьез на сербском ТВ: зрителям показали кадры из футбольного симулятора вместо реального матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Курьезный случай произошел в эфире сербского телеканала "Happy" в выпуске спортивных новостей.

Вместо реальных кадров матча отбора к Чемпионату мира 2026 года между сборными Сербии и Андорры (3:0), зрители увидели нарезку из футбольного симулятора eFootball (ранее известного как Pro Evolution Soccer).

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Таким образом, вместо хет-трика Александара Митровича и реальных голов, аудитории продемонстрировали анимационные модели игроков, бегающих по виртуальному полю.

Ma dal je ovo moguce
byu/usernameredditbre inserbia
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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