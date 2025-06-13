Украина проиграла первый матч молодежного Евро, у Тоттенхэма новый тренер, а у Юнайтед — нападающий. Главные новости за 12 июня

Подопечные Мельгосы стартовали на Евро-2025 с поражения от сверстников из Дании (2:3). Дважды Украина выходила вперед по ходу игры, отличились Волошин и Брагару. Однако голы от датчан на последних минутах определили исход поединка в их пользу. В другом матче группы между Финляндией и Нидерландами была зафиксирована сенсационная ничья. Поэтому пока украинская сборная замыкает квартет после первого тура. Следующий матч — против Финляндии.

В рамках плей-офф за выход в Первую Лигу Украины встречались "Металлург" и "Чернигов". Еще в первом матче "Чернигов" одержал комфортную победу (3:0) и, казалось, что матч-ответ станет формальностью. Таким он и оказался. Они уже во второй раз обыграли "Металлург" (на этот раз 2:0) и официально вышли в Первую Лигу. "Металлург" вылетает во Вторую Лигу.

"Тоттенхэм" объявил о назначении Томаса Франка новым главным тренером клуба. Датский специалист, ранее успешно возглавлявший "Брентфорд", сменил на этом посту Анге Постекоглу. 51-летний специалист подписал с клубом АПЛ контракт, рассчитанный до июня 2028 года.

Турецкий "Галатасарай" объявил о подписании контракта с вингером Лероем Сане. 29-летний футболист покинул мюнхенскую "Баварию" на правах свободного агента и заключил с новым клубом трехлетнее соглашение. Согласно условиям нового контракта, Сане будет получать гарантированную заработную плату в размере 9 млн евро за каждый сезон. Кроме того, предусмотрена премия в размере 3 млн евро.

"Манчестер Юнайтед" официально объявил о подписании одного из лучших форвардов АПЛ. На сайте "красных дьяволов" сообщается, что Матеус Кунья из "Вулверхэмптона" присоединился к клубу, подписав пятилетний контракт до конца июня 2030 года с опцией продления еще на один сезон. Сумма трансфера составила 62,5 миллиона фунтов стерлингов.

Экс-капитан "Манчестер Сити" присоединился к чемпиону Италии. "Наполи" сообщил о подписании Кевина Де Брюйне. Игрок перешел в качестве свободного агента. Контракт подписан на два года с опцией продления. Последним клубом бельгийского полузащитника был "Манчестер Сити", за который он сыграл 422 матча. На его счету 108 голов и 177 голевых передач.