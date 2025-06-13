Украина проиграла первый матч молодежного Евро, у Тоттенхэма новый тренер, а у Юнайтед — нападающий. Главные новости за 12 июня
Самые интересные новости за 12 июня, которые вы могли пропустить
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины U-21 уступила Дании в первом матче молодежного Чемпионата Европы
Подопечные Мельгосы стартовали на Евро-2025 с поражения от сверстников из Дании (2:3). Дважды Украина выходила вперед по ходу игры, отличились Волошин и Брагару. Однако голы от датчан на последних минутах определили исход поединка в их пользу. В другом матче группы между Финляндией и Нидерландами была зафиксирована сенсационная ничья. Поэтому пока украинская сборная замыкает квартет после первого тура. Следующий матч — против Финляндии.
"Чернигов" вышел в Первую Лигу
В рамках плей-офф за выход в Первую Лигу Украины встречались "Металлург" и "Чернигов". Еще в первом матче "Чернигов" одержал комфортную победу (3:0) и, казалось, что матч-ответ станет формальностью. Таким он и оказался. Они уже во второй раз обыграли "Металлург" (на этот раз 2:0) и официально вышли в Первую Лигу. "Металлург" вылетает во Вторую Лигу.
"Тоттенхэм" официально объявил о назначении Томаса Франка в качестве нового главного тренера
"Тоттенхэм" объявил о назначении Томаса Франка новым главным тренером клуба. Датский специалист, ранее успешно возглавлявший "Брентфорд", сменил на этом посту Анге Постекоглу. 51-летний специалист подписал с клубом АПЛ контракт, рассчитанный до июня 2028 года.
"Галатасарай" объявил о подписании Лероя Сане
Турецкий "Галатасарай" объявил о подписании контракта с вингером Лероем Сане. 29-летний футболист покинул мюнхенскую "Баварию" на правах свободного агента и заключил с новым клубом трехлетнее соглашение. Согласно условиям нового контракта, Сане будет получать гарантированную заработную плату в размере 9 млн евро за каждый сезон. Кроме того, предусмотрена премия в размере 3 млн евро.
Матеус Кунья официально стал игроком "Манчестер Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" официально объявил о подписании одного из лучших форвардов АПЛ. На сайте "красных дьяволов" сообщается, что Матеус Кунья из "Вулверхэмптона" присоединился к клубу, подписав пятилетний контракт до конца июня 2030 года с опцией продления еще на один сезон. Сумма трансфера составила 62,5 миллиона фунтов стерлингов.
Кевин Де Брюйне присоединился к "Наполи"
Экс-капитан "Манчестер Сити" присоединился к чемпиону Италии. "Наполи" сообщил о подписании Кевина Де Брюйне. Игрок перешел в качестве свободного агента. Контракт подписан на два года с опцией продления. Последним клубом бельгийского полузащитника был "Манчестер Сити", за который он сыграл 422 матча. На его счету 108 голов и 177 голевых передач.
Популярное сейчас
- А все так хорошо начиналось. Евро-2025. Дания U-21 – Украина U-21 2:3. Видео голов и обзор матча
- Евро-2025. Украина U-21 - Дания U-21 2:3. Досадное поражение от прямого конкурента
- Клуб УПЛ проведет тренировочный сбор на курорте. Не исключено, что там будут работать с новым тренером
- Тренер сборной Нидерландов - о ситуации с Левандовским: Как наставник, ты никогда не выиграешь в такой ситуации
- Невеста Роналду закрыла своё реалити-шоу, которое принесло ей более 20 миллионов фунтов
- Гвардиола vs Шевченко: футбольные легенды сошлись на гольф-поле