"Операция продлится еще много дней": Израиль нанес удары по десяткам целей в Иране

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что объявил чрезвычайную ситуацию по всей стране после превентивного удара Израиля по Ирану. The Times of Israel добавляет, что сирены тревоги прозвучали по всему Израилю.

Израильские военно-воздушные силы наносят удары по десяткам целей по всему Ирану, связанным с ядерной программой и другими военными объектами.

Армия обороны Израиля заявляет, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней, и она должна действовать против этой "неизбежной угрозы". По данным израильских и иранских СМИ, страны объявили о закрытии воздушного пространства.

В официальном заявлении Армия обороны Израиля отмечает, что нанесла "точный превентивный удар" по Ирану "с целью нанести ущерб ядерной программе Ирана и в ответ на продолжающуюся агрессию иранского режима против Израиля".

