"Операция продлится еще много дней": Израиль нанес удары по десяткам целей в Иране
Утро пятницы началось не с кофе
Фото - Yaar Ghadimi
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что объявил чрезвычайную ситуацию по всей стране после превентивного удара Израиля по Ирану. The Times of Israel добавляет, что сирены тревоги прозвучали по всему Израилю.
Израильские военно-воздушные силы наносят удары по десяткам целей по всему Ирану, связанным с ядерной программой и другими военными объектами.
Армия обороны Израиля заявляет, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней, и она должна действовать против этой "неизбежной угрозы". По данным израильских и иранских СМИ, страны объявили о закрытии воздушного пространства.
В официальном заявлении Армия обороны Израиля отмечает, что нанесла "точный превентивный удар" по Ирану "с целью нанести ущерб ядерной программе Ирана и в ответ на продолжающуюся агрессию иранского режима против Израиля".
#BREAKING Jet noises, air defense, multiple explosions, and ground shaking in east, west, and central #Tehran/#Iran— ????✺Yaar - يار قدیمی????️ (@YaarGhadimi) June 13, 2025
Israelis are here!
Shalom @khamenei_ir! ???? pic.twitter.com/55K9YyAQp0
По словам премьер-министра Беньямина Нетаньяху, цель операции – "нанести удар по ядерной инфраструктуре Ирана, заводам по производству баллистических ракет и военному потенциалу Ирана". Он добавил, что "операция продлится еще много дней".
По данным СМИ, начальник иранских вооруженных сил Мохаммед Багери, другие члены высшего военного командования и разработчики-ядерщики были уничтожены во время первых ударов Армии обороны Израиля по Ирану.
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