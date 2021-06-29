Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Без Серхио Рамоса. Известна заявка сборной Испании на Олимпиаду
Это было мечтой защитника
Getty Images / Global Images Ukraine
Пресс-служба сборной Испании огласила заявку национальной сборной Испании для участия в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио.
Вратари: Альваро Фернандес ("Уэска"), Унаи Симон ("Атлетик"), Алехандро Домингес ("Лас-Пальмас");
Защитники: Оскар Мингеса, Эрик Гарсия (оба – "Барселона"), Хесус Вальехо ("Гранада"), Пау Торрес ("Вильярреал"), Оскар Хиль ("Эспаньол"), Хуан Миранда ("Бетис");
Полузащитники: Марк Кукурелья ("Хетафе"), Хон Монкайола ("Осасуна"), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба – "Реал Сосьедад"), Дани Себальос ("Реал"), Карлос Солер ("Валенсия"), Педри ("Барселона");
Нападающие: Брайан Хиль ("Севилья"), Марко Асенсио ("Реал"), Дани Ольмо ("РБ Лейпциг"), Микель Ойарсабаль ("Реал Сосьедад"), Рафа Мир ("Вулверхэмптон"), Хави Пуадо ("Эспаньол").
Таким образом, испанский защитник Серхио Рамос пропустит не только ЕВРО-2020, но и Олимпиаду, на которую так мечтал попасть. Футбольный турнир в рамках Олимпийских игр начнется 21 июля с матчей группового этапа. Соперниками "Красной Фурии" будут Египет, Аргентина и Австралия.
???? OFICIAL | ¡¡¡ESTA ES NUESTRA SELECCIÓN OLÍMPICA!!!— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 29, 2021
???? 22 jugadores conforman la lista de Luis de la Fuente para disputar los Juegos Olímpicos de #Tokyo2020.
???? ¡¡Llegó la hora de soñar en grande!!#SomosEspaña pic.twitter.com/hFKgHC8jRe
Популярное сейчас
- Стало известно, почему Кулач покинул Ворсклу
- Швеция - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2020
- 19-летний украинец подписал контракт с шотландским Сент-Джонстоном
- Мбаппе: Прошу прощения за этот пенальти. Я хотел помочь команде, но потерпел неудачу
- Полуголая красотка выбежала на поле во время матча сборных Финляндии и Бельгии. ФОТО
- Шерон Стоун отдыхает. Итальянская журналистка повторила трюк из Основного инстинкта на ЕВРО. ВИДЕО