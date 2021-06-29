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Без Серхио Рамоса. Известна заявка сборной Испании на Олимпиаду

Олимпиада
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Это было мечтой защитника

Без Серхио Рамоса. Известна заявка сборной Испании на Олимпиаду

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-служба сборной Испании огласила заявку национальной сборной Испании для участия в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио.

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Вратари: Альваро Фернандес ("Уэска"), Унаи Симон ("Атлетик"), Алехандро Домингес ("Лас-Пальмас");

Защитники: Оскар Мингеса, Эрик Гарсия (оба – "Барселона"), Хесус Вальехо ("Гранада"), Пау Торрес ("Вильярреал"), Оскар Хиль ("Эспаньол"), Хуан Миранда ("Бетис");

Полузащитники: Марк Кукурелья ("Хетафе"), Хон Монкайола ("Осасуна"), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба – "Реал Сосьедад"), Дани Себальос ("Реал"), Карлос Солер ("Валенсия"), Педри ("Барселона");

Нападающие: Брайан Хиль ("Севилья"), Марко Асенсио ("Реал"), Дани Ольмо ("РБ Лейпциг"), Микель Ойарсабаль ("Реал Сосьедад"), Рафа Мир ("Вулверхэмптон"), Хави Пуадо ("Эспаньол").

Таким образом, испанский защитник Серхио Рамос пропустит не только ЕВРО-2020, но и Олимпиаду, на которую так мечтал попасть. Футбольный турнир в рамках Олимпийских игр начнется 21 июля с матчей группового этапа. Соперниками "Красной Фурии" будут Египет, Аргентина и Австралия.

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В статье: Серхио Рамос Испания Олимпийская сборная Испании Олимпиада Олимпиада-2021
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