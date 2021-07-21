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Результаты и расписание женского футбольного турнира на Олимпиаде-2020
Женских команд также хватает
фото - EPA-EFE
UA-Футбол представляет вашему вниманию расписание и результаты всех матчей женского турнира на Олимпийских играх 2020. Финальная часть пройдет с 21 июля по 6 августа 2021 года.
Группа Е
21 июля 2021
Великобритания 10:00 Чили
Япония 13:30 Канада
24 июля 2021
Чили 10:30 Канада
Япония 13:30 Великобритания
27 июля 2021
Чили 14:00 Япония
Канада 14:00 Великобритания
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Великобритания
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|2
|Канада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|3
|Чили
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|4
|Япония
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
Группа F
21 июля 2021
Китай 11:00 Бразилия
Замбия 14:00 Нидерланды
24 июля 2021
Китай 11:00 Замбия
Нидерланды 14:00 Бразилия
27 июля 2021
Нидерланды 14:30 Китай
Бразилия 14:30 Замбия
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|2
|Замбия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|3
|Китай
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|4
|Нидерланды
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
Группа G
21 июля 2021
Швеция 11:30 США
Австралия 14:30 Новая Зеландия
24 июля 2021
Швеция 11:30 Австралия
Новая Зеландия 14:30 США
27 июля 2021
Новая Зеландия 11:00 Швеция
США 11:00 Австралия
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|2
|Новая Зеландия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|3
|США
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
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