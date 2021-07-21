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Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Результаты и расписание женского футбольного турнира на Олимпиаде-2020

Олимпиада
(1 голосов)

Женских команд также хватает

Результаты и расписание женского футбольного турнира на Олимпиаде-2020

фото - EPA-EFE

UA-Футбол
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UA-Футбол представляет вашему вниманию расписание и результаты всех матчей женского турнира на Олимпийских играх 2020. Финальная часть пройдет с 21 июля по 6 августа 2021 года.

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Группа Е

21 июля 2021
Великобритания 10:00 Чили
Япония 13:30 Канада

24 июля 2021
Чили 10:30 Канада
Япония 13:30 Великобритания

27 июля 2021
Чили 14:00 Япония
Канада 14:00 Великобритания

# КОМАНДА И В Н П М РМ О
1 Великобритания 0 0 0 0 0-0 0 0
2 Канада 0 0 0 0 0-0 0 0
3 Чили 0 0 0 0 0-0 0 0
4 Япония 0 0 0 0 0-0 0 0

Группа F

21 июля 2021
Китай 11:00 Бразилия
Замбия 14:00 Нидерланды

24 июля 2021
Китай 11:00 Замбия
Нидерланды 14:00 Бразилия

27 июля 2021
Нидерланды 14:30 Китай
Бразилия 14:30 Замбия

# КОМАНДА И В Н П М РМ О
1 Бразилия 0 0 0 0 0-0 0 0
2 Замбия 0 0 0 0 0-0 0 0
3 Китай 0 0 0 0 0-0 0 0
4 Нидерланды 0 0 0 0 0-0 0 0

Группа G

21 июля 2021
Швеция 11:30 США
Австралия 14:30 Новая Зеландия

24 июля 2021
Швеция 11:30 Австралия
Новая Зеландия 14:30 США

27 июля 2021
Новая Зеландия 11:00 Швеция
США 11:00 Австралия

# КОМАНДА И В Н П М РМ О
1 Австралия 0 0 0 0 0-0 0 0
2 Новая Зеландия 0 0 0 0 0-0 0 0
3 США 0 0 0 0 0-0 0 0
4 Швеция 0 0 0 0 0-0 0 0


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В статье: Олимпиада-2020
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