Результаты и расписание женского футбольного турнира на Олимпиаде-2020

UA-Футбол представляет вашему вниманию расписание и результаты всех матчей женского турнира на Олимпийских играх 2020. Финальная часть пройдет с 21 июля по 6 августа 2021 года.

Группа Е

21 июля 2021

Великобритания 10:00 Чили

Япония 13:30 Канада

24 июля 2021

Чили 10:30 Канада

Япония 13:30 Великобритания

27 июля 2021

Чили 14:00 Япония

Канада 14:00 Великобритания

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 1 Великобритания 0 0 0 0 0-0 0 0 2 Канада 0 0 0 0 0-0 0 0 3 Чили 0 0 0 0 0-0 0 0 4 Япония 0 0 0 0 0-0 0 0

Группа F

21 июля 2021

Китай 11:00 Бразилия

Замбия 14:00 Нидерланды

24 июля 2021

Китай 11:00 Замбия

Нидерланды 14:00 Бразилия

27 июля 2021

Нидерланды 14:30 Китай

Бразилия 14:30 Замбия

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 1 Бразилия 0 0 0 0 0-0 0 0 2 Замбия 0 0 0 0 0-0 0 0 3 Китай 0 0 0 0 0-0 0 0 4 Нидерланды 0 0 0 0 0-0 0 0

Группа G

21 июля 2021

Швеция 11:30 США

Австралия 14:30 Новая Зеландия

24 июля 2021

Швеция 11:30 Австралия

Новая Зеландия 14:30 США

27 июля 2021

Новая Зеландия 11:00 Швеция

США 11:00 Австралия

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 1 Австралия 0 0 0 0 0-0 0 0 2 Новая Зеландия 0 0 0 0 0-0 0 0 3 США 0 0 0 0 0-0 0 0 4 Швеция 0 0 0 0 0-0 0 0



