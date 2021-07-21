Символическая сборная из самых дорогих футболистов Олимпиады-2020

По данным портала Transfermarkt составлена символическая сборная из футболистов, заявленных на участие в Олимпиаде-2021 в Токио.

В ней нашлось место сразу для 7 испанцев, 2 бразильцев, немца и ивуарийца.

Футбольный турнир на Олимпиаде стартует 22 июля.

Действующим победителем Олимпиады является национальная команда Бразилии, в финальной встрече 2016 она обыграла Германию.