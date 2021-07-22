Лайтовые Олимпийские игры? Хавбек сборной Испании получил жуткую травму в матче с Египтом

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Испании Дани Себальос отправился с олимпийской командой своей страны в Токио. Сегодня, 22 июля, "Красная Фурия" встречается с Египтом – хавбек покинул поле в первом тайме из-за травмы.

24-летний Дани получил жесткий удар в первой половине матча-открытия футбольного турнира. Нападающий Тахер Мохамед зарядил Себальосу в голеностоп. Отметим, что судья пересмотрел эпизод с помощью VAR и выписал нарушителю желтую карточку.

Естественно, Дани не смог продолжить матч – он был заменен на Джона Монкайолу ("Осасуна"). Добавим, что Себальос – не единственный игрок сборной Испании, который не доиграл первый тайм. Оскар Мингеса также покинул газон до перерыва из-за повреждения, вместо него вышел Хесус Вальехо.