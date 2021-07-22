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Лайтовые Олимпийские игры? Хавбек сборной Испании получил жуткую травму в матче с Египтом

Олимпиада
(1 голосов)

Слабонервным не смотреть

Лайтовые Олимпийские игры? Хавбек сборной Испании получил жуткую травму в матче с Египтом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Испании Дани Себальос отправился с олимпийской командой своей страны в Токио. Сегодня, 22 июля, "Красная Фурия" встречается с Египтом – хавбек покинул поле в первом тайме из-за травмы.

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24-летний Дани получил жесткий удар в первой половине матча-открытия футбольного турнира. Нападающий Тахер Мохамед зарядил Себальосу в голеностоп. Отметим, что судья пересмотрел эпизод с помощью VAR и выписал нарушителю желтую карточку.

Естественно, Дани не смог продолжить матч – он был заменен на Джона Монкайолу ("Осасуна"). Добавим, что Себальос – не единственный игрок сборной Испании, который не доиграл первый тайм. Оскар Мингеса также покинул газон до перерыва из-за повреждения, вместо него вышел Хесус Вальехо.

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В статье: Олимпийская сборная Испании Египет Дани Себальос Даниель Себальос Олимпийские игры 2020 Олимпийские игры
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (1)
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Ten0N (Leopolis)
22.07.2021 в 13:28
Ппц.
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