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Лайтовые Олимпийские игры? Хавбек сборной Испании получил жуткую травму в матче с Египтом
Слабонервным не смотреть
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Испании Дани Себальос отправился с олимпийской командой своей страны в Токио. Сегодня, 22 июля, "Красная Фурия" встречается с Египтом – хавбек покинул поле в первом тайме из-за травмы.
24-летний Дани получил жесткий удар в первой половине матча-открытия футбольного турнира. Нападающий Тахер Мохамед зарядил Себальосу в голеностоп. Отметим, что судья пересмотрел эпизод с помощью VAR и выписал нарушителю желтую карточку.
Ceballos' ankle... pic.twitter.com/z4b1VjgFzM— Madrid Xtra. (@MadridXtra) July 22, 2021
Естественно, Дани не смог продолжить матч – он был заменен на Джона Монкайолу ("Осасуна"). Добавим, что Себальос – не единственный игрок сборной Испании, который не доиграл первый тайм. Оскар Мингеса также покинул газон до перерыва из-за повреждения, вместо него вышел Хесус Вальехо.
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