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Футбол на ОИ-2020. Бразилия обыграла Германию, Мексика вынесла Францию, Аргентина проиграла Австралии
Олимпийский футбольный турнир стартовал
twitter.com/iF2is
Сегодня, 22 июля, за день до официального открытия Олимпиады в Токио, уже стартовал мужской футбольный турнир.
Во всех четырех группах были сыграны матчи 1-го тура.
Самый, пожалуй, интересный результат пришел из группы D, в котором бразильцы со счётом 4:2 одолели немцев. При этом за американцев хет-трик положил Ришарлисон, а еще один гол добавил Паулиньо.
Во втором матче группы Япония обыграла ЮАР 1:0.
Также довольно неожиданными оказались еще пару результатов. Так, французы сгорели Мексике 1:4, Аргентина проиграла Австралии (0:2), а Испания не смогла обыграть Египет (0:0).
Отметим, что матчи второго тура во всех группах состоятся 25 июля.
Все результаты первого тура:
Группа D
Бразилия – Германия 4:2
Кот-д'Ивуар – Саудовская Аравия 2:1
Группа B
Гондурас – Румыния 0:1
Новая Зеландия – Южная Корея 1:0
Группа A
Япония – ЮАР 1:0
Мексика – Франция 4:1
Группа C
Аргентина – Австралия 0:2
Египет – Испания 0:0
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