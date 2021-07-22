Футбол на ОИ-2020. Бразилия обыграла Германию, Мексика вынесла Францию, Аргентина проиграла Австралии

Сегодня, 22 июля, за день до официального открытия Олимпиады в Токио, уже стартовал мужской футбольный турнир.

Во всех четырех группах были сыграны матчи 1-го тура.

Самый, пожалуй, интересный результат пришел из группы D, в котором бразильцы со счётом 4:2 одолели немцев. При этом за американцев хет-трик положил Ришарлисон, а еще один гол добавил Паулиньо.

Во втором матче группы Япония обыграла ЮАР 1:0.

Также довольно неожиданными оказались еще пару результатов. Так, французы сгорели Мексике 1:4, Аргентина проиграла Австралии (0:2), а Испания не смогла обыграть Египет (0:0).

Отметим, что матчи второго тура во всех группах состоятся 25 июля.

Все результаты первого тура:

Группа D

Бразилия – Германия 4:2

Кот-д'Ивуар – Саудовская Аравия 2:1

Группа B

Гондурас – Румыния 0:1

Новая Зеландия – Южная Корея 1:0

Группа A

Япония – ЮАР 1:0

Мексика – Франция 4:1

Группа C

Аргентина – Австралия 0:2

Египет – Испания 0:0