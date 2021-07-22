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Когда выходишь на поле вместо себя. Футбольный курьез с Олимпиады
Фото: championat.com/автор невідомий
Ошибку допустил арбитр из Эфиопии во время поединка Мексика - Франция (4:1) на Олимпиаде-2020 в Токио.
На 71 минуте вместо того, чтобы показать на табло номер игрока "17" Себастьяна Кордовы, который должен был уйти с поля, он дважды показал "16" - номер Хосе Эскивеля, который как раз готовился войти в игру.
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