Когда выходишь на поле вместо себя. Футбольный курьез с Олимпиады

Ошибку допустил арбитр из Эфиопии во время поединка Мексика - Франция (4:1) на Олимпиаде-2020 в Токио.

На 71 минуте вместо того, чтобы показать на табло номер игрока "17" Себастьяна Кордовы, который должен был уйти с поля, он дважды показал "16" - номер Хосе Эскивеля, который как раз готовился войти в игру.