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Когда выходишь на поле вместо себя. Футбольный курьез с Олимпиады

Олимпиада
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Когда выходишь на поле вместо себя. Футбольный курьез с Олимпиады

Фото: championat.com/автор невідомий

Новина українською

Ошибку допустил арбитр из Эфиопии во время поединка Мексика - Франция (4:1) на Олимпиаде-2020 в Токио.

На 71 минуте вместо того, чтобы показать на табло номер игрока "17" Себастьяна Кордовы, который должен был уйти с поля, он дважды показал "16" - номер Хосе Эскивеля, который как раз готовился войти в игру.

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Когда выходишь на поле вместо себя. Футбольный курьез с Олимпиады - изображение 1

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В статье: Мексика Франция Олимпиада-2020 Олимпиада Олимпиада-2021
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