Олимпиада. Ойарсабаль принёс Испании победу над Австралией, очередной триумф Японии

Были сыграны последние матчи второго тура группового этапа Олимпиады-2021. На японских футбольных полях соперники были непримиримы – ни одна из встреч не закончилась вничью.

Япония – Мексика 2:1

Голы: Кубо (6), Доан (12, пен) – Алварадо (85)

Хозяева турнира продолжают удивлять. Вслед за победой над ЮАР (1:0) Япония победила и крепкую сборную Мексики. Победу азиатской команде обеспечил удачный дебют: в первые 15 минут было забито сразу два мяча – постарались Кубо из “Реала” и Доан из “ПСВ”. Несмотря на удаление во втором тайме, Мексика отыграла один мяч в меньшинстве под занавес встречи усилиями Алварадо, но на большее их не хватило.

Румыния – Южная Корея 0:4

Голы: Марин (27, автогол), Ум Вон-сан (59), Ли Кан Ин (84, пен, 90)

Южная Корея в одни ворота разнесла Румынию, создав веселую ситуацию в группе B. У всех команд в квартете, включая также Гондурас и Новую Зеландию, по победе и поражению в первых двух встречах. Третий тур обещает стать жарким. Сегодня же лучшим в составе Южной Кореи был 20-летний талант “Валенсии” Ли Кан Ин, вышедший на заключительные 10 минут и успевший оформить дубль.

Австралия – Испания 0:1

Гол: Ойарсабаль (81)

Сегодня у Испании на поле было сразу 6 игроков, участвовавших на Евро-2020, где “Фурия Роха” дошла до полуфинала. И это заметно сказалось в сегодняшнем матче с Австралией. Ойарсабалю удалось трансформировать игровое преимущество своей команды в победный гол за 10 минут до финального свистка, хотя с таким соперником можно было разбираться и поуверенней.

Саудовская Аравия – Германия 2:3

Голы: аль-Наджи (30, 50) – Амири (12), Ахе (43), Удуохай (75)

Германия была в шаге от вылета, но вовремя вернулась на путь истинный. На дубль аль-Наджи немцы ответили голами Амири, Ахе и Удуохая. Первые три очка “бундестим” и один пункт отставания от лидирующих Бразилии и Кот-д’Ивуара перед финальным туром.