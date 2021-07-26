Свитолина бьётся за выход в третий круг Олимпиады. Текстовая трансляция

Сегодня украинская теннисистка Элина Свитолина проведёт поединок второго раунда на Олимпийском турнире в Токио. Её соперницей станет австралийка Айла Томлянович. Встреча пройдёт третьим запуском на втором корте сразу после окончания матча между итальянцем Фоньини и белорусом Герасимовым. Поединок начнётся не ранее 08:30 по Киеву. Чтобы не пропустить точное время начала, следите за обновлениями в нашем онлайне.

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Свитолина - Томлянович текстовая трансляция

10:00 Свитолина - Томлянович 4:6 / 3:3

Да, да, да! Похоже, немного расслабилась австралийка, а Элина наконец-то включилась в игру и сравняла счёт во втором сете!

09:56 Свитолина - Томлянович 4:6 / 2:3

Первый эйс мы увидели в матче только сейчас. Его себе в актив занесла Свитолина, в целом, довольно спокойно взяв свою подачу. Правда, Томлянович особого смысла рваться не было, учитывая, что она ведёт в партии и в матче.

09:53 Свитолина - Томлянович 4:6 / 1:3

Активно играет австралийка, защищает свою подачу и приближает себя к победе в матче.

09:49 Свитолина - Томлянович 4:6 / 1:2

Гаэль Монфис сидит на трибунах рядом с представителями украинской сборной и слышит, как кричит куда-то в воздух Элина, пытаясь разрядиться. Казалось бы, снова всё было в руках одесситки, но отдала она свою подачу австралийской теннисистке, и дела теперь уже совсем скверны.

09:46 Свитолина - Томлянович 4:6 / 1:1

Были шансы зацепиться за чужой гейм у Элины, однако несколько ошибок от украинки предопределили ход. Ничья во втором сете.

09:42 Свитолина - Томлянович 4:6 / 1:0

Уступала украинка в счёте по ходу гейма на своей подачи, но всё-таки переломила ход игры и повела в начале второй партии.

09:37 Свитолина - Томлянович 4:6

Надёжно играет Томлянович и оставляет первую партию за собой. По итогам сета можно сказать одно: Элина как всегда жутко нестабильна. Классные отрезки сменяют неудачные. Поэтому результату удивляться уже не стоит.

09:33 Свитолина - Томлянович 4:5

Два скрытых сет-болла у Томлянович. Во время розыгрыша на второй из них очень агрессивно играла австралийка, Элина пыталась держать удар, но всё же не устояла. Сейчас Айла будет подавать на первую партию.

09:30 Свитолина - Томлянович 4:4

Делает брейк Элина и забирает подачу соперницы! Счёт снова равный!

09:24 Свитолина - Томлянович 3:4

"Давай-давай-давай", - подбадривала себя украинка, проигрывая по ходу гейма на своей подаче 15:30. Похоже, это сработало, потому что после этого Элина выиграла три мяча подряд и наконец-то прервать серию из трёх кряду выигрышных геймов австралийки.

09:20 Свитолина - Томлянович 2:4

В середине гейма ещё один затяжной розыгрыш оставила за собой австралийка и вышла на два гейм-болла, после Элина дала ещё и в сетку, поэтому разрыв в счёте увеличился.

09:16 Свитолина - Томлянович 2:3

Что-то невообразимое творится. Под ноль горела Элина, однако смогла отыграть два брейк-поинта. И при счёте 30:40 на своей подаче Элина дала двойную. М-да.

09:11 Свитолина - Томлянович 2:2

Нервничает Свитолина, озвучивая свои неудачи. Либо просто рыком, либо словом "Блин". Томлянович оставляет за собой свою подачу. Счёт снова равный.

09:07 Свитолина - Томлянович 2:1

Затяжной гейм в борьбе. Томлянович со счёта "ровно" заработала три брейк-поинта, два первых Элина отыграла, а во время третьего в затяжном розыгрыше пробила в сетку. Австралийка отыгрывает брейк.

08:59 Свитолина - Томлянович 2:0

Два брейк-поинта было у Свитолиной, однако отдала украинка два мяча и счёт вышел на "ровно". Впрочем, тут же австралийка допустила ещё одну ошибку, а после этого ошиблась с аутом, попросив арбитра взять повтор, но мяч попал в линию! Украинка делает быстрый брейк на ошибках соперницы!

08:53 Свитолина - Томлянович 1:0

Берёт Элина свою подачу на старте, отдав только один мяч сопернице.

08:50 Свитолина начала матч со своей подачи.

08:41 Свитолина и Томлянович в последний раз встречались на Ролан Гаррос 2018. Тогда Элина в двух сетах за полтора часа одержала победу со счётом 7:5 и 6:3.

08:31 Фоньини на тай-брейке выиграл второй сет и завершил матч своей победой. Следующими на корт №2 в Ariake Tennis Park выйдет Свитолина и Томлянович.

08:25 Всем привет и добро пожаловать на Олимпийский турнир в дисциплине теннис! Сегодня свою вторую игру на японских кортах проведёт украинка Элина Свитолина. Начало её матча немного задерживается, потому как у Фоньини и Герасимова сейчас только подходит к завершению второй сет. Первую партию выиграл итальянец.