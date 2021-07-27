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Свитолина зарубится против итальянки за путёвку в полуфинал Олимпиады. Текстовая трансляция
Верим в украинку!
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В 05:00 28 июля украинская теннисистка Элина Свитолина проведёт свой очередной поединок на Олимпийском турнире в Токио. В четвертьфинальной схватке соперницей нашей девушки будет Камила Джорджи из Италии.
Свитолина на данный момент занимает шестое место в рейтинге WTA, а Джорджи только 61-я. Впрочем, на нынешней Олимпиаде Камила уже выбивала двух теннисисток, которые находились выше неё в рейтинге. Поэтому раньше времени списывать со счетов нашу соперницу однозначно не стоит.
Следите за этим матчем прямо в этой новости ниже в текстовом онлайне от UA-Футбол. Трансляция без автообновления, поэтому для получения более свежей информации обновляйте периодически страницу.
Свитолина Джорджи текстовая трансляция
22:40 Всем привет и добро пожаловать на новый текстовый лайв от UA-Футбол, посвящённый теннису! Сегодня мы снова будем следить за первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной. Её поединок против Джорджи пройдёт на корте №1 комплексе Ariake Tennis Park первым запуском. Таким образом, встреча украинки будет одной из первых в теннисной программе дня на Играх и начнётся ровно в 05:00 по Киеву. Держите под рукой телефон с открытой этой страницей сайта, чтобы в любой момент проверить последние события в матче!
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