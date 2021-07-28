Олимпиада-2021. Групповой этап

28 июля. Сайтама, Япония

Испания 14:00 Аргентина

Трансляция – Megogo (Eurosport 5)

Не так давно подошли к концу континентальные первенства Европы и Южной Америки, но это не повод забывать о футболе сборных. Некоторые, как Педри, отбегал сезон за клуб, потом Евро, а теперь представляет свою страну ещё и на Олимпиаде.

Испания

Испания является фаворитом не только завтрашней встречи, но и одним из главных претендентов за золото Олимпиады-2021. Наставник сборной Луис де ла Фуэнте может рассчитывать сразу на шестерых игроков, играющих немаловажную роль и в главной национальной команде – в их числе вратарь Унаи Симон и пара ЦЗ Гарсия-Торрес, а также любимцы Луиса Энрике Дани Ольмо, Педри и Микель Ойарсабаль. Подбор исполнителей для такого турнира шикарный, но и усталость списывать не будем – все же на Евро эту группу задействовали немало.

Несмотря на лидерство в группе, для “Фурии Рохи” вопрос выхода в плей-офф остаётся открытым. После унылых нулей в игре стартового тура против Египта, Испания сумела забрать 3 очка у австралийцев (1:0) – всё решил поздний гол Ойарсабаля.

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Аргентина

Аргентина повезла на турнир весьма интересный состав. Тут и уже проверенные на высшем уровне ребята вроде Алексиса Макаллистера из “Брайтона” или Факундо Медины из “Ланса”, и толпа вундеркиндов, известных скорее любителям симулятора Football Manager, нежели европейскому любителю футбола – в их числе Фаусто Вера, Тиаго Альмада, Педро де ла Вега или Неуэн Перес. Последний устроился на контракт в “Атлетико” Мадрид, а для остальных перечисленных Олимпиада может стать возможностью повторить его путь.

“Альбиселесте” начали турнир ещё хуже испанцев, умудрившись проиграть Австралии (0:1). Минимальная победа над Египтом (1:0) поправила турнирное положение, но убедительности их выступлению не добавила. Теперь же наступает момент истины – уступать никак нельзя.

Ориентировочные составы

Испания: Симон, Вальехо, Гарсия, Торрес, Миранда, Солер, Мерино, Педри, Асенсио, Ойарсабаль, Ольмо;

Аргентина: Ледесма, Де ла Фуэнте, Перес, Медина, Браво, Вера, Пайеро, де ла Вега, Макалистер, Барко, Гайч.

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Испания – Аргентина

Прогноз: Победа “Фурии Рохи” 2:1. Оба соперника привыкли доминировать, но в этот раз кому-то придётся уступить. В целом состав Испании должен сказаться – если не по уровню таланта, то по опыту выступлению на наивысшем уровне их команда выглядит куда более предпочтительно.