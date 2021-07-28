Олимпиада. Кот-д’Ивуар не пустил Германию дальше, Южная Корея уничтожила Гондурас

Сегодня проходят заключительные матчи группового этапа Олимпиады по футболу. Стали известны первые четыре участника плей-офф, квалифицировавшихся из групп B и D.

Группа D

Германия – Кот-д’Ивуар 1:1

Голы: Левен (73) – Хенрикс (67, автогол)

Германия бесславно покинула Олимпиаду, уступив дорогу в плей-офф Бразилии и Кот-д’Ивуару. Для прохода дальше немцам нужна была только победа в игре последнего тура с ивуарийцами, но те выстояли. “Бундестим” больше часа не могли забить, а когда сделали это, то ошиблись воротами – защитник “РБ Лейпцига” Хенрикс так отчаянно пытался забить помешать Дао, что сделал это сам. Левен быстро сравнял счёт, но на большее европейцев не хватило.

Саудовская Аравия – Бразилия 1:3

Голы: Аламри (27) – Кунья (14), Ришарлисон (76, 90+3)

Бразилия прогнозируемо забрала себе первую строчку в группе D, обыграв Саудовскую Аравию. В первом тайме команды обменялись голами Аламри и Куньи, после чего в игру вступил Ришарлисон. В последние 15 минут встречи форвард “Эвертона” оформил дубль, забив свои четвертый и пятый голы на турнире.

матчей побед ничьих поражений голы очки Бразилия 3 2 1 0 7:3 7 Кот-д’Ивуар 3 1 2 0 3:2 5 Германия 3 1 1 1 6:7 4 Саудовская Аравия 3 0 0 3 4:8 0

Группа B

Румыния – Новая Зеландия 0:0

Новая Зеландия делила вторую строчку с Румынией перед финальным туром, но за счёт лучшей разницы мячей их сегодня устраивала и ничья. Полинезийцы провели очень осторожную игру, забрав мяч под свой контроль и не давая европейским оппонентам вступить в игру. Как итог – скучные нули и проход Новой Зеландии в 1/4.

Южная Корея – Гондурас 6:0

Голы: Хван Ый Джо (12, пен, 19, 52, пен), Вон Ду Чжэ (19, пен), Ким Джин Я (64)

А вот Южная Корея в противовес своим соперникам по группе выдала настоящий праздник футбола, забив шесть безответных мячей Гондурасу. Корейцы заработали три пенальти по ходу игры, и в подтверждение известному стереотипу о представителях Азии, проявили точность, реализовав каждую попытку. Первое место в квартете и 10 голов по итогам 3 туров – солидный итог группового этапа для Южной Кореи.