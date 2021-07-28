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Олимпиада. Кот-д’Ивуар не пустил Германию дальше, Южная Корея уничтожила Гондурас
Определились первые участники плей-офф
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня проходят заключительные матчи группового этапа Олимпиады по футболу. Стали известны первые четыре участника плей-офф, квалифицировавшихся из групп B и D.
Группа D
Германия – Кот-д’Ивуар 1:1
Голы: Левен (73) – Хенрикс (67, автогол)
Германия бесславно покинула Олимпиаду, уступив дорогу в плей-офф Бразилии и Кот-д’Ивуару. Для прохода дальше немцам нужна была только победа в игре последнего тура с ивуарийцами, но те выстояли. “Бундестим” больше часа не могли забить, а когда сделали это, то ошиблись воротами – защитник “РБ Лейпцига” Хенрикс так отчаянно пытался забить помешать Дао, что сделал это сам. Левен быстро сравнял счёт, но на большее европейцев не хватило.
Саудовская Аравия – Бразилия 1:3
Голы: Аламри (27) – Кунья (14), Ришарлисон (76, 90+3)
Бразилия прогнозируемо забрала себе первую строчку в группе D, обыграв Саудовскую Аравию. В первом тайме команды обменялись голами Аламри и Куньи, после чего в игру вступил Ришарлисон. В последние 15 минут встречи форвард “Эвертона” оформил дубль, забив свои четвертый и пятый голы на турнире.
|матчей
|побед
|ничьих
|поражений
|голы
|очки
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|7:3
|7
|Кот-д’Ивуар
|3
|1
|2
|0
|3:2
|5
|Германия
|3
|1
|1
|1
|6:7
|4
|Саудовская Аравия
|3
|0
|0
|3
|4:8
|0
Группа B
Румыния – Новая Зеландия 0:0
Новая Зеландия делила вторую строчку с Румынией перед финальным туром, но за счёт лучшей разницы мячей их сегодня устраивала и ничья. Полинезийцы провели очень осторожную игру, забрав мяч под свой контроль и не давая европейским оппонентам вступить в игру. Как итог – скучные нули и проход Новой Зеландии в 1/4.
Южная Корея – Гондурас 6:0
Голы: Хван Ый Джо (12, пен, 19, 52, пен), Вон Ду Чжэ (19, пен), Ким Джин Я (64)
А вот Южная Корея в противовес своим соперникам по группе выдала настоящий праздник футбола, забив шесть безответных мячей Гондурасу. Корейцы заработали три пенальти по ходу игры, и в подтверждение известному стереотипу о представителях Азии, проявили точность, реализовав каждую попытку. Первое место в квартете и 10 голов по итогам 3 туров – солидный итог группового этапа для Южной Кореи.
|матчей
|побед
|ничьих
|поражений
|голы
|очки
|Южная Корея
|3
|2
|0
|1
|10:1
|6
|Новая Зеландия
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|Румыния
|3
|1
|1
|1
|1:4
|4
|Гондурас
|3
|1
|0
|2
|3:9
|3
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