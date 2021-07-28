Олимпиада
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Олимпиада. Хозяева уничтожили Францию, Испания оставила Аргентину за бортом
Сразу две сильные сборные не прошли в плей-офф
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Олимпиада по футболу.
Групповой этап, 3-й тур.
Квартет С
Испания – Аргентина 1:1
Голы: Мерино (66) – Бельмонте (87)
Австралия – Египет 0:2
Голы: Раян (44), Хамди (85)
|матчей
|побед
|ничьих
|поражений
|голы
|очки
|Испания
|3
|1
|2
|0
|2:1
|5
|Египет
|3
|1
|1
|1
|2:1
|4
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|2:3
|4
|Австралия
|3
|1
|0
|2
|2:3
|3
Квартет А
Франция – Япония 0:4
Голы: Кубо (27), Сакаи (34), Миёси (70), Маэда (90+1)
Удаление: Коло-Муани (74, Франция)
ЮАР – Мексика 0:3
Голы: Вега (18), Ромо (40+1), Мартин (60)
Удаление: Малепе (57) – Карлос Родригес (66)
|матчей
|побед
|ничьих
|поражений
|голы
|очки
|Япония
|3
|3
|0
|0
|7:1
|9
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|8:3
|6
|Франция
|3
|1
|0
|2
|5:11
|3
|ЮАР
|3
|0
|0
|3
|3:8
|0
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
28.07.2021 в 16:47
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