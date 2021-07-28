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Олимпиада. Хозяева уничтожили Францию, Испания оставила Аргентину за бортом

Олимпиада
(1 голосов)

Сразу две сильные сборные не прошли в плей-офф

Олимпиада. Хозяева уничтожили Францию, Испания оставила Аргентину за бортом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Олимпиада по футболу.

Групповой этап, 3-й тур.

Квартет С

Испания – Аргентина 1:1

Голы: Мерино (66) – Бельмонте (87)

Австралия – Египет 0:2

Голы: Раян (44), Хамди (85)

матчей побед ничьих поражений голы очки
Испания 3 1 2 0 2:1 5
Египет 3 1 1 1 2:1 4
Аргентина 3 1 1 1 2:3 4
Австралия 3 1 0 2 2:3 3

Квартет А

Франция – Япония 0:4

Голы: Кубо (27), Сакаи (34), Миёси (70), Маэда (90+1)

Удаление: Коло-Муани (74, Франция)

ЮАР – Мексика 0:3

Голы: Вега (18), Ромо (40+1), Мартин (60)

Удаление: Малепе (57) – Карлос Родригес (66)

матчей побед ничьих поражений голы очки
Япония 3 3 0 0 7:1 9
Мексика 3 2 0 1 8:3 6
Франция 3 1 0 2 5:11 3
ЮАР 3 0 0 3 3:8 0
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
28.07.2021 в 16:47
Меська лентяй. Все равно без контракта сидит. Мог бы не тратить понапрасну время и вылететь вместе с аргентиной..
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