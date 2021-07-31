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Следим за бронзовым матчем Свитолиной. Текстовая трансляция

Олимпиада
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Украина впервые в истории может выиграть олимпийскую медаль в теннисе

Следим за бронзовым матчем Свитолиной. Текстовая трансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина сегодня проведёт поединок за бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио. Её соперницей станет представительница Казахстана Елена Рыбакина. Встреча состоится на центральном корте комплекса Ariake Tennis Park и пройдёт вторым запуском сразу после матча за бронзу у мужчин между Новаком Джоковичем и Пабло Карреньо-Бустой. Ориентировочное начало встречи в 10:30.

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Следите за встречей украинки прямо в этом материале в нашей трансляции ниже. Онлайн без автообновления, поэтому для получения более свежей информации, пожалуйста, периодически обновляйте страницу.

Свитолина Рыбакина текстовая трансляция

11:30 Свитолина по мнению букмекеров не фаворит этого противостояния. Небольшое преимущество аналитики отдают как раз Рыбакиной. Впрочем, это не должно быть проблемой для Элины. Например, с Саккари в 1/8 финала Олимпиады многие отдавали предпочтение гречанке, ну а завершилось всё украинской победой.

11:20 Свитолина и Рыбакина ранее встречались только дважды, обменявшись победами. Что интересно, на харде (где пройдёт сегодняшний поединок) не играли ни разу. В сентябре 2020-го украинка на грунтовом турнире в Страсбуре выиграла в трёх сетах, а десять месяцев спустя на траве в Истборне победу в двух сетах праздновала уже казашка.

11:00 Джокович на тай-брейке перевёл матч с Карреньо-Бустой в третий сет. Это означает, что начало матча Свитолиной откладывается ещё ориентировочно на полчаса.

09:58 Джокович внезапно проиграл испанцу первый сет в матче за бронзу в мужском разряде. Только третий сет-болл реализовал Карреньо-Буста. Напомню, что именно по окончании этой встречи на корт выйдет Свитолина.

09:45 Всем привет и добро пожаловать на текстовый онлайн матча за третье место на олимпийском турнире в дисциплине теннис. Эта игра для украинского болельщика должна быть самой интересной среди остальных в два заключительных дня теннисных соревнований, ведь на корт в последний раз в Токио 2020 выйдет украинка Элина Свитолина. Верим в нашу девушку!

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В статье: Элина Свитолина Елена Рыбакина
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