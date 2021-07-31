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Олимпиада. Испания – Кот-д’Ивуар 5:2. Спаситель Рафа Мир и разгром в экстра-тайме
Невероятный выход Рафы Мира
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Испания – Кот-д’Ивуар 5:2
Голы: Ольмо (30), Рафа Мир (90+4, 117, 120+1), Ойарсабаль (98, пен) – Байи (10), Градель (90+1)
Испания: Симон – Миранда (Кукурелья, 106), Торрес, Гарсия, Мингеса (Вальехо, 10) – Педри (Солер, 102), Субименди (Монкайола, 106), Мерино (Рафа Мир, 90+2) – Ольмо, Ойарсабаль, Асенсио (Хиль, 68)
Кот-д’Ивуар: Тапе – Диалло, Дабила, Байи, Синго – Градель, Кессье, К. Эбуэ (Куао, 114), Тимите (Диалло, 63) – Дао, Куаме (Абдул Кейта, 90)
Предупреждения: Ольмо (70), Гарсия (77), Солер (11) – Дабила (73)
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