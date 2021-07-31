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Олимпиада. Испания – Кот-д’Ивуар 5:2. Спаситель Рафа Мир и разгром в экстра-тайме

Олимпиада
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Невероятный выход Рафы Мира 

Олимпиада. Испания – Кот-д’Ивуар 5:2. Спаситель Рафа Мир и разгром в экстра-тайме

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Испания – Кот-д’Ивуар 5:2

Голы: Ольмо (30), Рафа Мир (90+4, 117, 120+1), Ойарсабаль (98, пен) – Байи (10), Градель (90+1)

Испания: Симон – Миранда (Кукурелья, 106), Торрес, Гарсия, Мингеса (Вальехо, 10) – Педри (Солер, 102), Субименди (Монкайола, 106), Мерино (Рафа Мир, 90+2) – Ольмо, Ойарсабаль, Асенсио (Хиль, 68)

Кот-д’Ивуар: Тапе – Диалло, Дабила, Байи, Синго – Градель, Кессье, К. Эбуэ (Куао, 114), Тимите (Диалло, 63) – Дао, Куаме (Абдул Кейта, 90)

Предупреждения: Ольмо (70), Гарсия (77), Солер (11) – Дабила (73)

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