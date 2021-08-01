Монзуль и Стрелецкая рассудят полуфинал женской Олимпиады-2020

УАФ объявила, что украинские судьи будут работать на полуфинале женского футбольного турнира Олимпиады-2020.

Бригада во главе с Екатериной Монзуль рассудит полуфинальный поединок между командами США - Канада. На линиях главной арбитрини будут помогать украинка Марина Стрелецкая и чешка Люси Ратайова, а четвертым судьей будет Стефани Фраппар из Франции.

Игра пройдет 2 августа в Касими.