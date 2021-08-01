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Монзуль и Стрелецкая рассудят полуфинал женской Олимпиады-2020

Олимпиада
(2 голосов)

Матч США - Канада

Монзуль и Стрелецкая рассудят полуфинал женской Олимпиады-2020

Фото: Getty Images / Автор - неизвестен

Новина українською

УАФ объявила, что украинские судьи будут работать на полуфинале женского футбольного турнира Олимпиады-2020.

Бригада во главе с Екатериной Монзуль рассудит полуфинальный поединок между командами США - Канада. На линиях главной арбитрини будут помогать украинка Марина Стрелецкая и чешка Люси Ратайова, а четвертым судьей будет Стефани Фраппар из Франции.

Игра пройдет 2 августа в Касими.

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В статье: Олимпиада-2020 Екатерина Монзуль Марина Стрелецкая
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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alex 66 (Кременчук)
01.08.2021 в 18:04
Катя лучшая, удачи.
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