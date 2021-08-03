Олимпиада. Бразилия вырвала путёвку в финал у Мексики в серии пенальти

Олимпиада, полуфинал.

Касима, Япония. 3 августа

Мексика – Бразилия 0:0 (1:4 пен)

Мексика: Очоа – Хесус Ангуло (Мора, 98), Й. Васкес, Монтес, Лорона – Эскивель (К. Родригес, 46), Ромо – Вега, Кордова (Хесус Рикардо Ангуло, 78), Антуна (Лайнес, 62) – Мартин (Агирре, 98)

Бразилия: Сантос – Гильерме, Диего Карлос, Нино, Дани Алвес – Бруно Гимараес, Дуглас Луис (Матеус Энрике, 115) – Паулиньо (Мартинелли, 67), Клаудиньо (Реньер, 73), Антони (Малком, 91) – Ришарлисон

Предупреждения: Монтес (40), Лайнес (74), Лорона (76), Ромо (105) – Диего Карлос (37), Антони (64), Бруно Гимараес (72), Реньер (76), Дуглас Луис (110)

Серия пенальти: Дани Алвес (1:0), Агирре (1:0, вратарь), Мартинелли (2:0), Васкес (2:0, штанга), Бруно Гимараес (3:0), К. Родригес (3:1), Реньер (4:1)

Бразилия в третий раз подряд пробилась в финал Олимпийских игр, и всего в пятый раз в собственной истории. На пути к решающему поединку турнира “верде-амарела” столкнулись с жесточайшим сопротивлением сборной Мексики, забить которым им удалось лишь в серии послематчевых пенальти.

Мексика с первых минут обозначила своё стремление плотно обороняться у своей штрафной, предоставив серьёзные трудности для соперника в создании моментов. Бразилия не придумала ничего иного, кроме как постоянных подключений фулбеком Гильерме Арана и 38-летнего Дани Алвеса к чужой штрафной. На это строилась вся игра фаворита, и из этого мотива и вылились все три голевых возможности за 120 минут, в том числе один у мексиканцев. В первом тайме Гильерме подключился в штрафную и с близкого расстояния расстреливал Очоа, но кипер напомнил всем о своём главном навыке, а именно сумасшедшем шот-стоппинге.

Во второй половине капитан Алвес выкрутил классную подачу на голову Ришарлисона, но мяч угодил в штангу, а на добивание форвард “Эвертона” сплоховал. Между этими моментами была возможность и у Ромо после острой контратаки Мексики. Пока оба крайка “верде-амарела” задержались впереди, мексиканцы улетели в быстрый выпад, но Сантос не без труда отразил плотный удар Ромо. Были ещё жалкие попытки выпросить пенальти от Дугласа Луиса и Диего Лайнеса с другой стороны, но судья не без помощи VAR, но всё же справился со своей работой.

В серии пенальти Бразилия была безжалостна. Дани Алвес пошёл бить первым и не сплоховал, как и молодые Мартинелли, Гимараес и Реньер. К тому же кипер Сантос тоже был очень хорош, отразив удар Агирре и угадав угол при промахе Васкеса в штангу.