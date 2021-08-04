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Пока лучший наш день на Олимпиаде в Токио. Золото Беленюка, серебро и две бронзы

Олимпиада
(3 голосов)

Гордимся!

Пока лучший наш день на Олимпиаде в Токио. Золото Беленюка, серебро и две бронзы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

4 августа принесло нам много положительных эмоций из Токио. Украина наконец-то пополнила свою копилку золотом, а в сумме очередной день принёс нам четыре медали.

Первым украинским медалистом дня стал Парвиз Насибов. Увы, выиграть схватку за "золото" нашему борцу греко-римского стиля не удалось, но его прорыв однозначно стал главной сенсацией в весе до 67 кг.

Пока лучший наш день на Олимпиаде в Токио. Золото Беленюка, серебро и две бронзы - изображение 1

Однако, как видим, даже серебро не вызвало положительных эмоций на лице Парвиза.

Пока лучший наш день на Олимпиаде в Токио. Золото Беленюка, серебро и две бронзы - изображение 2

Затем на арену вышел Жан Беленюк, который стал первым олимпийским чемпионом Токио 2020, который представлял Украину!

Пока лучший наш день на Олимпиаде в Токио. Золото Беленюка, серебро и две бронзы - изображение 3

А после окончания своего боя беленюк ещё и станцевал гопак!

Пока лучший наш день на Олимпиаде в Токио. Золото Беленюка, серебро и две бронзы - изображение 4

Первое украинское золото Олимпиады 2020!

Пока лучший наш день на Олимпиаде в Токио. Золото Беленюка, серебро и две бронзы - изображение 5

Ещё одна приятная новость - бронза Марты Фединой и Анастасии Савчук в артистичном плавании дуэтов!

Пока лучший наш день на Олимпиаде в Токио. Золото Беленюка, серебро и две бронзы - изображение 6

Это было действительно очень красиво.

Пока лучший наш день на Олимпиаде в Токио. Золото Беленюка, серебро и две бронзы - изображение 7

Гордимся нашими девушками!

Пока лучший наш день на Олимпиаде в Токио. Золото Беленюка, серебро и две бронзы - изображение 8

Четвёртую медаль сегодня нам принесла борчиня греко-римского стиля Ирина Коляденко, которая сражалась за свою медаль словно львица.

Пока лучший наш день на Олимпиаде в Токио. Золото Беленюка, серебро и две бронзы - изображение 9

Награда за боль и трудности на пути.

Пока лучший наш день на Олимпиаде в Токио. Золото Беленюка, серебро и две бронзы - изображение 10

Это не последний день Олимпиады и верим, что сегодня было не последнее наше золото!

Все фото - Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В статье: Жан Беленюк Анастасия Савчук Марта Федына Ирина Коляденко Парвиз Насибов
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Комментарии (1)
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tare522
04.08.2021 в 17:43
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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