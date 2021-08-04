Пока лучший наш день на Олимпиаде в Токио. Золото Беленюка, серебро и две бронзы

4 августа принесло нам много положительных эмоций из Токио. Украина наконец-то пополнила свою копилку золотом, а в сумме очередной день принёс нам четыре медали.

Первым украинским медалистом дня стал Парвиз Насибов. Увы, выиграть схватку за "золото" нашему борцу греко-римского стиля не удалось, но его прорыв однозначно стал главной сенсацией в весе до 67 кг.

Однако, как видим, даже серебро не вызвало положительных эмоций на лице Парвиза.

Затем на арену вышел Жан Беленюк, который стал первым олимпийским чемпионом Токио 2020, который представлял Украину!

А после окончания своего боя беленюк ещё и станцевал гопак!

Первое украинское золото Олимпиады 2020!

Ещё одна приятная новость - бронза Марты Фединой и Анастасии Савчук в артистичном плавании дуэтов!

Это было действительно очень красиво.

Гордимся нашими девушками!

Четвёртую медаль сегодня нам принесла борчиня греко-римского стиля Ирина Коляденко, которая сражалась за свою медаль словно львица.

Награда за боль и трудности на пути.

Это не последний день Олимпиады и верим, что сегодня было не последнее наше золото!

Все фото - Фото: Getty Images/Global Images Ukraine