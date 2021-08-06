Хижняк боксирует за олимпийское золото. Текстовая трансляция финала

UA-Футбол приглашает вас на текстовую трансляцию боксерского поединка Олимпийский игр-2020. В финальном поединке весовой категории до 75 килограмм украинский боксер Александр Хижняк встретится с представителем Бразилии Эбертом Консейсаном.

Бой состоится в субботу, 7-го августа. Начало поединка в 08:45. Прямая трансляция будет показана на телеканале "UA:Перший".

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Напомним, что на пути к финалу Александр Хижняк одолел японца Мориваки (5:0), доминиканца Мартинеса (4:1) и филиппинца Марсиаля (3:2).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ:

23:00. Александр Хижняк - достаточно титулованный боксер. В его копилке наград золото чемпионата Европы (2017), чемпионата мира (2017) и европейских игр (2019). Будущий оппонент украинца, Эберт Консейсан, может похвастаться лишь бронзой чемпионата мира и серебром панамериканских игр.

22:30. Пока до поединка остается достаточно времени, самое время поговорить об истории и цифрах. К примеру, все вы знаете, что Хижняк далеко не первый украинец, который претендует на золоту олимпийскую медаль в боксе? Ранее три спортсмена четырежды брали золото для Украины. Кто именно? Читайте в отдельном материале на UA-Футбол .

22:00. Добрый вечер любители бокса и болельщики Украины на Олимпиаде. Здесь будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Начало боя в субботу утром, в 08:45.