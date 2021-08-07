Бразилия – Испания. Прогноз на финал Олимпиады по футболу на 07.08.21

Олимпийские игры, финал

7 августа, “Ниссан”, Иокогама

Бразилия 14:30 Испания

Трансляция – Megogo, Eurosport 5

Бразилия

Бразилия традиционно серьёзно отнеслась к Олимпиаде, выйдя в четвёртый кряду финал турнира. После обидных поражений от США и Мексики в 2008-м и 2012-м годах “верде-амарела” психанули, взяли Неймара, Маркиньоса и компанию на игры 2016-го и наконец забрали золото себе. На этот раз Неймар и все остальные отдыхают после Копа Америки, пока Ришарлисон отдувается за всех, но привычная высота в виде участия в решающей встречи всё равно была взята.

Бразилия весело начала турнир, победив Германию (4:2) и Саудовскую Аравию (3:1), но по пути в плей-офф стала играть всё сдержаннее. В группе с Кот-д’Ивуаром обошлось без голов (0:0), с Египтом в 1/4 – всего один (1:0), а с Мексикой (0:0, 1:4 пен) в полуфинале и все 120 минут откатали без взятий ворот. Это не совсем то, чего мы привыкли ждать от латиноамериканских кудесников, но пока есть результат – критиковать будем умеренно.

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Испания

Путь Испании к финалу не один раз едва не обрывался, но именно их можно смело называть лучшей командой турнира по качеству игры. Недаром сразу шестеро футболистов основной национальной команды, которых Энрике активно привлекал в старте на Евро, выступают и за олимпийскую “Фурию Роху”.

Педри, Ольмо и Ойарсабаль доминировали в центре поля в каждом из поединок Испании на турнире, но вот с реализацией у этой команды проблем не меньше, чем у Мораты и компании. Асенсио выручил коллектив в экстра-тайме полуфинала с Японией (1:0), а до того палочкой-выручалочкой послужил Рафа Мир, сравняв счёт на 92-й минуте четвертьфинала, а потом и вырвав победу в дополнительные полчаса ещё двумя мячами. Но найдётся ли новый герой и на матч с Бразилией – тот ещё вопрос. Хотя сама игра испанцев выглядела в раза два опаснее и ярче вторых финалистов.

Статистика и факты

Испания повезла на Олимпиаду самый дорогой состав (563 млн евро по версии Transfermarkt)

Ришарлисон – лучший бомбардир турнира (5 голов)

У команд по одной победе на Олимпиаде в истории (Испания в 1992, Бразилия в 2016-м)

Соперники забили по 8 голов на турнире, при этом испанцы 5 из них забили ивуарийцам

Оба матча плей-офф Испания выиграла в дополнительное время

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Бразилия – Испания от UA-Футбол

Прогноз: ничья в основное время. Соперники отыграли утомительные 120 минут в полуфинале, к тому же полсостава Испании ещё и толком не отдохнули после Евро. А учитывая осторожность Бразилии в плей-офф и слабую реализацию “фурии Рохи”, нули на табло после 90 минут основного времени никого удивить не должны.