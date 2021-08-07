Олимпиада. Бразилия – Испания 2:1. Победный Малкома в экстра-тайме и 42-я золотая медаль Дани Алвеса

Олимпиада по футболу, финал

7 августа, "Ниссан", Иокогама

Бразилия – Испания 2:1

Голы: Кунья (45+2), Малком (108) – Ойарсабаль (61)

На 39 минуте Ришарлисон не реализовал пенальти (мимо ворот)

Бразилия: Сантос – Гильерме Арана, Диего Карлос, Нино, Дани Алвес – Бруно Гимараеш, Дуглас Луис – Клаудиньо (Реньер, 106), Кунья, Антони (Менино, 112) – Ришарлисон (Паулиньо, 114)

Испания: Симон – Кукурелья (Миранда, 91), Торрес, Гарсия, Оскар Хиль (Вальехо, 91) – Педри, Субименди (Монкайола, 112, Мерино (Карлос Солер, 46) – Ольмо, Ойарсабаль (Рафа Мир, 104), Асенсио (Брайан Хиль, 46)

Предупреждения: Гильерме Арана (20), Ришарлисон (31), Кунья (65), Дуглас Луис (89) – Гарсия (26), Б. Хиль (105+1)

Неугомонный Дани Алвес продолжает штамповать титулы, несмотря на солидный возраст. В Европе уже успели подзабыть о свершениях, вероятно, лучшего латераля в истории игры, но даже в 38 лет он всё ещё в состоянии делать разницу. Сегодняшний матч стал настоящим бенефисом великого игрока: его фирменное подключение позволило открыть счёт в игре, из-под него Ойарсабаль сравнял (испанцы умышленно давили на фланг старика той же заменой Брайана Хиля), также Дани начал пару острейших контратак своей команды, а главное – в очередной раз стал трофейным магнитом, выиграв свой 42-й титул в карьере, чем улучшил свой же рекорд.

В первом тайме оба соперника были демонстративно осторожны. Европейцы помногу владели мячом, но не решались обострять и по чисто испанской привычке порой забывали о существовании ворот, которые нужно атаковать. Бразильцев такое развитие событий более чем устраивало – они хладнокровно оборонялись в олдскульных 4-4-2 и регулярно выбегали в контратаки, об остроте которых Испания могла лишь мечтать.

Ойарсабаль и Ольмо создали единственную острую атаку за 45 минут, в которой Диего Карлос продемонстрировал решительность и устранил угрозу, выбив мяч почти что с линии ворот. На другой половине поля доминировали Ришарлисон и Кунья, и закономерно, что “верде-амарела” всё же ушли на перерыв, ведя в счёте. Бедолага Ришарлисон успел смазать пенальти, который привёз Унаи Симон неудачным выходом из ворот. У инсайда “Эвертона” был ещё один момент до того, но не столь очевидный, и он смазал и его.

Зато решать были готовы Дани Алвес и Кунья. Первый подключился в штрафную на 45+2 минуте, чем ошарашил Кукурелью, и запустил свечу в штрафную. А там расторопней всех оказался Кунья, оперативно успев принять мяч и положить мяч в угол. Отдельный привет Пау Торресу – центрбек так неумело пытался сыграть головой в этом эпизоде, что сразу стало понятно, почему топы АПЛ забирают из Ла Лиги Варана и Кунде, но на Торреса так никто и не позарился.

Вторая половина и вовсе стала украшением турнира. Бразильцы наконец получили лицензию на риски (7/8 успешных обводок во втором тайме против 0/0 в первом), а Испания по-хорошему начала наглеть – иного выхода не было. Да и Брайан Хиль с Солером здорово освежили игру. Солер тут же вляпался, помешав Ойарсабалю сравнять счёт на 47-й минуте, заблокировав удар партнёра, зато уже очень скоро Солер исправился, исполнив классный кросс на Ойарсабаля. Тот в невероятном ударе в падении сравнял счёт. Бразилия ответила очередным промахом Ришарлисона после классного выпада, начатого Алвесом, но с ударом форварда на двоих справились Симон и перекладина. Однофамильцы Оскар и Брайан Хиль под конец основного времени и вовсе могли забирать золото для своей страны, но в ответ на их удары издали был слышен лишь идентичный звон перекладин и оханья партнёров, но мяч в сетку упорно лезть не хотел.

А в дополнительное время случилось то, что должно было случиться. Измученная Испания, лидеры которой отбегали клубный сезон, затем Евро, а затем ещё и третий экстра-тайм кряду на Олимпиаде, просто остановилась. А чего ещё было ждать, когда Педри, проводящий 73-ю игру в сезоне, вновь отбегал все 120? Бразилия удрала в контратаку после корнера у своих ворот, Антони выдал блестящую диагональ на Малкома, а тот принёс второе золото подряд для Бразилии на Олимпиадах по футболу. Жалеем Ольмо, проигравшего за последний сезон всё, что только можно, и радуемся за Дани Алвеса.