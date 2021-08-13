Мы много внимания уделяем плохому футболу и мало тем видам, где украинцы хороши. О чём говорить после Олимпиады

Девятнадцать наград – это действительно хорошо, хотя это не свидетельствует о статусе нашей страны как спортивной нации

На самом деле, я согласен с чиновниками от спора о том, что девятнадцать наград на летних Олимпийских играх – это хорошо. Это очень хорошо, даже круто, но в то же время считаю, что это отнюдь не является показателем развития спорта в стране или свидетельством того, что украинцы – сильная спортивная нация.

Остаюсь при мнении, что лучше всего "спортивность" нации демонстрируют не достижения спортсменов-индивидуалистов, а участие и конкурентоспособность страны в командных видах спорта. Маленькая Хорватия добыла в Токио восемь наград, все в некомандных видах спорта, но была представлена ​​на турнире по водному поло. Словения участвовала в баскетбольном турнире среди мужчин, Венгрия была представлена ​​в водном поло и гандболе и много других примеров. А европейский идеал в этом контексте – Франция, которая была представлена ​​в турнирах по футболу, гандболу, регби, волейболу, баскетболу и баскетболу 3Х3. Да еще и взяла в командных видах спорта сразу шесть наград.

Украинские победы на Олимпийских играх – это сугубо об индивидуальном таланте спортсменов. Максимум – о гармоничном сочетании дуэта "спортсмен-тренер". Но и здесь не все сложилось идеально, поскольку некоторые из самых больших талантов, читай – фаворитов своих дисциплинам, не выстрелили. Это касается Ольги Харлан; не до конца раскрыли свой потенциал Александр Хижняк, Дарья Билодид, Ярослава Магучих, Михаил Романчук, Марина Бех-Романчук, Элина Свитолина. Конечно, это спорт и было бы наивно надеяться на то, что все фавориты обязательно возьмут максимум. Ведь в спорте должны быть (и часто случаются) сенсации.

Огорчило то, что на этой Олимпиаде сенсации в основном были с отрицательным для Украины оттенком. Поражения Харлан и Хижняка, проваленный Свитолиной полуфинал теннисного турнира в статусе наиболее рейтинговой спортсменки на этой стадии, третье место Магучих несмотря на то, что букмекеры отдавали ей золото, только бронза для Билодид. Ухудшение результата в финале Михаилом Романчуком после олимпийского рекорда. Провал командной мужской шпаги. Скромное как для ее статуса выступление Елены Костевич (хотя за бронзу, добытую вместе с Омельчуком в новой дисциплине – уважение), неудачные выстрелы Коростылева и Кулиша, которые лишили спортсменов и Украины реальных и не сенсационных наград.

С противоположного, - когда сенсации были с украинским оттенком, - могу назвать лишь два случая – прорыв Парвиза Насибова в греко-римской борьбе и Елены Стариковой в велотреке. Это было действительно круто. Как и выступление каратистов, которые, наверное, большего получить не могли (хотя и тут сенсация в финале против Терлюги). Засияла звездочка Людмилы Лузан, заслуживают уважения места рядом с пьедесталом легкоатлетов Кохана, Рыжиковой, Геращенко, Килипко, Ткачук, каратистки Серёгиной, борца и борчини Темирова и Ливач, дзюдоиста Хаммо, прыгуна в воду Середы. Хорошо заявили о себе в не слишком популярных у нас видах спорта Виктория Ус, Любовь Басова, Яна Беломоина и другие.

Нельзя не сказать двух слов о единственном украинском чемпионе Токио-2020 Жане Беленюке. Это не просто золото, а золото, добытое на классе. Это урок и пример для тех спортсменов, которые также рассчитывали на высшую ступень пьедестала, но довольствовались меньшим. Эмоции, порывы, старания – это лишь составляющие, которые могут привести к успеху, но могут и подвести в самые ответственные моменты. А вот класс – это гарантия триумфа.

Разочаровали гимнасты и борцы вольным стилем, но их недобор медалей компенсировали девушки из академического плавания, которые прошли трудный путь к своим наградам. Наконец, можно порадоваться за тех, кто использовал, наверное, свой последний шанс на олимпийскую медаль – Аллу Черкасову, Игоря Рейзлина, Олега Омельчука (хотя как для стрелка возраст у него не критический). Это было действительно эмоционально.

Если говорить об околоспортивных моментах, то не могла не впасть в глаза (точнее – уши) способность наших спортсменов быть открытыми и коммуникабельными. Порадовало, что большинство из них общались с болельщиками через прессу на украинском, а в скандалы, которые вредили бы имиджу, никто не попадал (ну, почти никто).

Этот праздник состоялся, и хотя мы не были на нем гостями первого приоритета, не были и забитым в уголок серым мышонком. Игорь Семйон

Второе место Хижняка - трагедия, в которой он сам виноват

Боксер Александр Хижняк ехал на Олимпийские игры с одной целью - победить. Он был главным фаворитом на золотую медаль в своем весе и мало кто сомневался, что ему может что-то помешать. Но уже по ходу Олимпиады начались проблемы - к его боевому стилю “при вперед и бей” многие привыкли, защита отсутствовала, из-за чего он много пропускал. Мог останавливать Хижняка филиппинец в полуфинале, смог нокаутировать бразилец в решающей схватке.

Его поражение в финале - трагедия. Но, к нашему сожалению, справедливая. Полтавчанин два раунда превосходил соперника, но вместо того, чтобы успокоиться в третьем и довести бой до победы, полез в рубку и пропустил мощный удар навстречу. Занавес. К решению судьи остановить бой было много претензий, но когда эмоций улеглись, понимаешь справедливость его выбора. Хижняк вскочил сразу, его шатало, он опирался на судью. Было непохоже, что он в состоянии продолжать. Вот так и получилось, что от золотой медали и возможного кубка Вэла Баркера до полного краха один боковой удар навстречу. Настоящая трагедия.

У Хижняка два пути - идти в профессионалы или готовиться к следующей Олимпиаде. Но сейчас важно другое. Самому Александру и его тренерскому штабу нужно передохнуть, а после этого серьезно взяться за технико-тактическую работу. Не может боксер, претендующий на самые высокие места, иметь в арсенале лишь одну тактическую модель. Уже в любителях к нему начинают приспосабливаться, а что будет в профи, где с серьезными противниками придется проводить 12 раундов? Хижняку нужно еще много работать, если он хочет оставаться среди лучших. Пока что он хороший боец, но не боксер - средний. Георгий Грошев

Мы уделяем слишком много внимания плохому футболу и слишком мало тем видам, где украинцы хороши

Зашел в сеть, а там одни говорят, что единственное золото - плохо, другие парируют, что 19 наград - хорошо. Так себе дискуссия. Ввязываться в нее - обрекать себя на оценку не просто медали, а смысла всей жизни спортсмена. Это адский труд, ребята. И уж если кто-то выдержал такую жизнь, то он достоин аплодисментов, а не пошлого: "Не, медаль не та".

К этому нам как обществу предстоит дорасти - научиться не критиковать, не ныть и не требовать, а просто ценить и поддерживать своих. Токио показал, что есть кого: украинцы среди топов в очень многих видах спорта. Да, просели результаты в гимнастике и тяжелой атлетике, зато выстрелили борцы и синхронистки. А чего стоит 6-е место 15-летнего Середы в прыжках в воду! Фантастика ведь - парень ходит в 9-й класс школы!

Сегодня многие прочат Середе медали в Париже, но оглядываясь назад, понимаешь: еще важнее сделать так, чтоб за три года до следующих Игр Украина его хотя бы не забыла. Да и остальных тоже - Старикову, Лузан, Насибова, Романчука. Раньше часто бывало - выиграл медаль, сфоткался и исчез навсегда. Это ужасно. Для качественного шага вперед призеры Олимпиад должны стать в Украине звездами, калибра Ярмоленко. Их истории и имена должна знать вся страна, а особенно дети, которые завтра под впечатлением потянутся в залы - и так запустят колесо, которое однажды вывезет нас наверх. Не знаю, как вам, а мне очевидно - мы уделяем слишком много внимания плохому футболу и слишком мало тем видам, где украинцы по-настоящему хороши. Пора бы это исправлять. Роман Синчук

Формат теннисного турнира был удобен для Свитолиной

Имея больше двух недель для проведения всех соревнований организаторы теннисного турнира в Токио почему-то решили, что все матчи нужно втиснуть практически в неделю. Никого не интересовало, какая стоит на улице погода: нужно было выходить и играть даже в дневное время, когда термометры заходили за температуру 35+. И так каждый день. Естественно, такой график сказывался на всех и в том числе на фаворитах. До решающих стадий добирались только самые стойкие. Одной из таких стала Элина Свитолина.

К физической подготовке украинки никогда не было претензий. Она в этом компоненте молодец. Нужно провести на корте два часа? Не вопрос. Три? Хорошо. Три дня подряд по три часа? Окей. И пока все её соперницы одна за другой “ломались”, Элина здорово преодолела этот непростой путь практически до самого конца. Свитолина умничка, и это нужно признать.

Однако насколько здорово одесситка готова физически, настолько же остаются множество вопросов к самому теннису. Психологическая нестабильность в течение одного сета - в порядке вещей. Мы уже это воспринимаем как будничность. Проблемы в игре плюс вариативность также никуда не уходят. А это два самых важных компонента, которые и приносят победы на больших турнирах. На Больших шлемах.

Поэтому в Токио Элина здорово сыграла на своих сильных сторонах, и я, как фанат теннисистки с её первых дней в профи-туре, невероятно рад за её бронзовую награду. Но выиграет ли она когда-то один из четырёх крупных теннисных турниров, где график чуть более щадящий, а соперницы настраиваются серьёзней? Нет. Александр Рыженко

Спортивная миграция стала будничным делом для украинского спорта

Пока Украина на Олимпийских играх падала на рекордно низкое место в медальном зачете с единственным золотом Жана Беленюка, в Токио экс-украинцы выиграли 10 медалей для других стран.

Сейчас меньше всего хочется говорить о представителях так называемой команды ОКР, которые в эти непростые времена не побрезговали сменой гражданства в пользу России. Гораздо обидней терять таких спортсменов, как каратистка Ирина Зарецкая (серебро на ОИ-2021), дзюдоистка Ирина Киндзерская (бронза), штангист Антон Плесной (бронза), гребец Сергей Тарновский (бронза) и гимнаст Артем Долгопят (золото). На Олимпиаде они поднимали флаги Азербайджана, Грузии, Молдовы, Израиля, но не Украины.

Спортивная миграция стала будничным делом для украинского спорта. И осуждать спортсменов сложно, ведь они такие же люди, как и мы с вами, которые нуждаются в адекватных условиях для жизни и тренировок. Не каждый готов сцепить зубы по примеру Елены Стариковой и на голой любви к родине двигаться вперед, несмотря на отсутствие вменяемой инфраструктуры для спортивного развития.

Радует, что украинские олимпийцы перестали молчать и открыто говорят о систематических проблемах в спорте. Смелость Анны Рыжиковой, Артема Почтарева, Марины Килипко, Вероники Марченко, Игоря Радивилова и других – лучший ответ Вадиму Гутцайту и его подчиненным на бравые комментарии о достижениях в Токио. Медали не благодаря, а вопреки.

Приоритетом государства должно быть пропагандирование массовости и здорового образа жизни, а поддержка профессионального спорта – лишь один из кирпичиков этого фундамента, но без него здание так и будет находиться в аварийном состоянии, а его жильцы сбегать в поисках лучшей судьбы. Иван Мартынов

Олимпиада - это круто, но её слишком много

Игры, безусловно, собирают у экранов огромную аудиторию. Буквально каждый становится экспертом и эстетом, высказывая мнение, как нужно выступить в бадминтоне, скалолазании или подводных шахматах. Аудитория, как и десять, как и двадцать, как и пятьдесят лет назад продолжает смотреть Олимпиаду и восхищаться победами своих. Маркетологи Международного олимпийского комитета в это время тоже не дремлют и активно разгоняют тему о “главном событии четырёхлетия” (а через два года - уже зимой - новое "событие четырёхлетия").

Но. Во время Игр проходит просто невероятное количество соревнований. За всем не уследишь. Нравится футбол, волейбол или баскетбол, а они же могут проходить в одно время. На чём остановиться? Кстати, вы заметили, сколько в Украине общественный вещатель показал трансляций игровых видов спорта на этих Играх? Понятно, что зачастую акцент делался на наших, но даже если украинцев не было в кадре, нам пытались донести, что нет ничего лучше, чем, например, борьба. Знаю, что можно было смотреть всё и на Евроспорте, и на его дополнительных каналах, но смысла в переключении каналов столько же, сколько и в просмотре нескольких фильмов одновременно.

Поэтому сказать, что эти игры прошли с каким-то воодушевлением для меня нельзя. Больше расстраивало, что я пропускаю, чем то, что увидеть могу.

К тому же, в определённый момент уже начинаешь путаться, за чем или кем следить. Календарь соревнований ежедневно открываешь уже машинально, но не концентрируешься на именах или событиях. К финишу уже просто наблюдаешь за изменением в медальном зачёте, где на протяжении всех игр шла борьба между США и Китаем - двух держав, для которых даже здесь стать номером один, вопрос государственной важности.

За что действительно благодарен этим Играм, так это за артистическое плавание. Знал о существовании такого вида спорта ранее, но не больше. Сейчас же наконец-то получилось посмотреть. И это было действительно восхитительно. По четыре минуты под водой, да ещё при этом выполнять какие-то элементы - невероятно. Это то, на что не захочется пойти вместо какого-то шоу в дельфинарии. Но это и понятно: животных намного легче посадить на замок и заставить танцевать, чем воспитать великого спортсмена. Александр Рыженко