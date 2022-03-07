Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинка Шишкова завоевала вторую золотую медаль на Паралимпиаде-2022
Это уже четвертая золотая медаль для Украины
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинка Оксана Шишкова пополнила медальную копилку Украины на XIII зимних Паралимпийских играх в Пекине-2022 (Китай). Шишкова завоевала "золото" в лыжной гонке на дистанции 15 км классическим стилем среди спортсменок с нарушением зрения.
Для 30-летней харьковчанки это уже вторая медаль в Пекине. Ранее она выиграла в спринтерской гонке по биатлону. Шишкова показала время 51,09 минуты. Другая украинка – Наталья Ткаченко – финишировала на пятом месте.
К слову, в активе Украины уже 8 наград - 4 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовая.
Популярное сейчас
- Бартулович: После войны многие украинские клубы могут исчезнуть
- США не верят, что россия высадит десант возле Одессы - источник
- ВСУ освободили Чугуев и уничтожили двух российских подполковников
- Олимпийцам из рф все-таки запретили выступать на Паралимпиаде в Пекине
- Как выглядят герои. Украинские солдаты помогают эвакуировать женщин, детей и животных. ФОТО
- Красавицы-защитницы Независимости – особая гордость украинской нации