УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Олимпиада
  3. Украинка Шишкова завоевала вторую золотую медаль на Паралимпиаде-2022
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинка Шишкова завоевала вторую золотую медаль на Паралимпиаде-2022

Олимпиада
Обновлено
(1 голосов)

Это уже четвертая золотая медаль для Украины

Украинка Шишкова завоевала вторую золотую медаль на Паралимпиаде-2022

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинка Оксана Шишкова пополнила медальную копилку Украины на XIII зимних Паралимпийских играх в Пекине-2022 (Китай). Шишкова завоевала "золото" в лыжной гонке на дистанции 15 км классическим стилем среди спортсменок с нарушением зрения.

Для 30-летней харьковчанки это уже вторая медаль в Пекине. Ранее она выиграла в спринтерской гонке по биатлону. Шишкова показала время 51,09 минуты. Другая украинка – Наталья Ткаченко – финишировала на пятом месте.

К слову, в активе Украины уже 8 наград - 4 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовая.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Оксана Шишкова Паралимпиада-2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
olympicua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...