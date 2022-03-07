Украинка Шишкова завоевала вторую золотую медаль на Паралимпиаде-2022

Украинка Оксана Шишкова пополнила медальную копилку Украины на XIII зимних Паралимпийских играх в Пекине-2022 (Китай). Шишкова завоевала "золото" в лыжной гонке на дистанции 15 км классическим стилем среди спортсменок с нарушением зрения.

Для 30-летней харьковчанки это уже вторая медаль в Пекине. Ранее она выиграла в спринтерской гонке по биатлону. Шишкова показала время 51,09 минуты. Другая украинка – Наталья Ткаченко – финишировала на пятом месте.

К слову, в активе Украины уже 8 наград - 4 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовая.