Президент МОК приехал в Украину. Он посетил разрушенный россиянами спорткомплекс Авангард

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах приехал в Украину с официальным визитом. Он появился в Киеве с целью демонстрации поддержки Украины.

Как сообщается, президент МОК, совместно с Сергеем Бубкой, посетили одну из спортивных баз для тренировок украинских атлетов. Также они посетили разрушенный российской армией спортивный комплекс "Авангард".

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил: "Показали господину Томасу Баху поврежденный баскетбольный зал. Считаю, что последствия преступных обстрелов россиянами наших спортивных гражданских объектов должен увидеть весь мир".