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Президент МОК приехал в Украину. Он посетил разрушенный россиянами спорткомплекс Авангард

Олимпиада
(3 голосов)

Томас Бах приехал в Киев с визитом

Президент МОК приехал в Украину. Он посетил разрушенный россиянами спорткомплекс Авангард

Фото: Olympics

UA-Футбол
Новина українською

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах приехал в Украину с официальным визитом. Он появился в Киеве с целью демонстрации поддержки Украины.

Как сообщается, президент МОК, совместно с Сергеем Бубкой, посетили одну из спортивных баз для тренировок украинских атлетов. Также они посетили разрушенный российской армией спортивный комплекс "Авангард".

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил: "Показали господину Томасу Баху поврежденный баскетбольный зал. Считаю, что последствия преступных обстрелов россиянами наших спортивных гражданских объектов должен увидеть весь мир".

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В статье: МОК Сергей Бубка Томас Бах война с Россией Вадим Гутцайт
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