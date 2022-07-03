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Президент МОК приехал в Украину. Он посетил разрушенный россиянами спорткомплекс Авангард
Томас Бах приехал в Киев с визитом
Фото: Olympics
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах приехал в Украину с официальным визитом. Он появился в Киеве с целью демонстрации поддержки Украины.
Как сообщается, президент МОК, совместно с Сергеем Бубкой, посетили одну из спортивных баз для тренировок украинских атлетов. Также они посетили разрушенный российской армией спортивный комплекс "Авангард".
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил: "Показали господину Томасу Баху поврежденный баскетбольный зал. Считаю, что последствия преступных обстрелов россиянами наших спортивных гражданских объектов должен увидеть весь мир".
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