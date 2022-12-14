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Зеленский: С февраля 184 украинские спортсмена погибли от действий России
Президент Украины пообщался с главой МОК
Фото: Офіційне інтернет-представництво президента України / Автор невідомий
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел разговор с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. Об этом Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.
"С февраля 184 украинские спортсмена погибли от действий России, а сама она использует спорт в пропагандистских целях. Сказал об этом во время разговора с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. А также призвал МОК способствовать восстановлению разрушенной Россией спортивной инфраструктуры Украины.
Справедливым ответом для страны-террориста может быть только полная изоляция на международной арене. В частности, это касается и международных спортивных мероприятий", – отметил Зеленский.
Напомним, что некоторые страны выступают с инициативой допустить к Олимпиаде-2024 россиян под нейтральным флагом.
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