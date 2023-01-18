  1. UA-Футбол ⚽
  2. Олимпиада
  3. Россию и Беларусь лишили права на трансляцию Олимпиад до 2032 года
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Россию и Беларусь лишили права на трансляцию Олимпиад до 2032 года

Олимпиада
(1 голосов)

В организации поддерживают Украину

Россию и Беларусь лишили права на трансляцию Олимпиад до 2032 года

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Международный олимпийский комитет передал права на трансляцию Олимпийских игр в 2026-2032 годах Европейскому языковому союзу и Warner Bros. Discovery (WBD). Об этом пишет официальный сайт МОК.

Стоит отметить, что матчи будут транслироваться бесплатно в 49 странах Европы и в Украине.

В этом списке нет России и Беларуси.

Напомним, что зимняя Олимпиада 2026 года пройдет в Милане и Кортини-д’Ампеццо (Италия), а летние Игры 2028 и 2032 годов – в Лос-Анджелесе (США) и Брисбене (Австралия) соответственно.

По теме
yellow-arrow
Зеленский: С февраля 184 украинские спортсмена погибли от действий России
yellow-arrow
Министр спорта Украины: Сделаем все, чтобы россии не было на Олимпиаде-2024
yellow-arrow
Президент МОК приехал в Украину. Он посетил разрушенный россиянами спорткомплекс Авангард
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпиада-2026
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Черноморчик (Одесса )
18.01.2023 в 15:13
Лучше бы им чемпионат мира по футболу и хоккею отрубили а в придачу все еврокубки .
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде