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Россию и Беларусь лишили права на трансляцию Олимпиад до 2032 года
В организации поддерживают Украину
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Международный олимпийский комитет передал права на трансляцию Олимпийских игр в 2026-2032 годах Европейскому языковому союзу и Warner Bros. Discovery (WBD). Об этом пишет официальный сайт МОК.
Стоит отметить, что матчи будут транслироваться бесплатно в 49 странах Европы и в Украине.
В этом списке нет России и Беларуси.
Напомним, что зимняя Олимпиада 2026 года пройдет в Милане и Кортини-д’Ампеццо (Италия), а летние Игры 2028 и 2032 годов – в Лос-Анджелесе (США) и Брисбене (Австралия) соответственно.
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