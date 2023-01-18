Россию и Беларусь лишили права на трансляцию Олимпиад до 2032 года

Международный олимпийский комитет передал права на трансляцию Олимпийских игр в 2026-2032 годах Европейскому языковому союзу и Warner Bros. Discovery (WBD). Об этом пишет официальный сайт МОК.

Стоит отметить, что матчи будут транслироваться бесплатно в 49 странах Европы и в Украине.

В этом списке нет России и Беларуси.

Напомним, что зимняя Олимпиада 2026 года пройдет в Милане и Кортини-д’Ампеццо (Италия), а летние Игры 2028 и 2032 годов – в Лос-Анджелесе (США) и Брисбене (Австралия) соответственно.