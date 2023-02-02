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"Нет никакого спорта вне политики". Шевченко призвал МОК не допускать россиян и белорусов к Олимпиаде
Легенда украинского футбола обратился с важным месседжем
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда украинского футбола, экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко призвал МОК не допускать россиян и белорусов к международным соревнованиям.
"Нет никакого спорта вне политики. Спортивные соревнования уровня Олимпиады — это возможность транслировать любое послание сразу всем людям на земле.
И если спортсмены из России или Белоруси выходят на арену с флагами или без них, для всего мира это послание от Олимпийского комитета однозначно — война завершена, можно все простить и все забыть.
Но война не завершена. Она ежедневно уничтожает наши города, калечит детство наших детей и уносит жизни лучших людей. Мир должен помнить об этом, мир должен знать, что борьба за мир и свободу продолжается.
Я призываю МОК не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, пока война в Украине не окончена, и решительно осудить российскую агрессию", – написал Шевченко на своей странице в Facebook.
Как ранее сообщалось, МОК (Международный олимпийский комитет) рассматривает возможность для россиян и белорусов участвовать в следующих Играх. В пятницу, 3 февраля НОК Украины проведет онлайн-конференцию, в ходе которого будет обсуждаться вопрос бойкота Олимпиады 2024.
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