МОК: Рассматриваем участие российских и белорусских спортсменов, как нейтральных участников

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что не собирается допускать спортсменов из россии и беларуси на Олимпиаду-2024 в Париже с флагом и гимном, пишет ESPN.

"У нас нет планов, чтобы на Олимпиаде-2024 в Париже были российские и белорусские делегации, а также их флаги.

Единственный вариант, который можно рассмотреть – это выступление нейтральных спортсменов, как мы видели в прошлом году на Открытом чемпионате Франции по теннису и недавно снова на Открытом чемпионате Австралии по теннису и другим профессиональным видам спорта", говорится в заявлении.