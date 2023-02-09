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МОК: Рассматриваем участие российских и белорусских спортсменов, как нейтральных участников
Ситуация предсказуема
Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что не собирается допускать спортсменов из россии и беларуси на Олимпиаду-2024 в Париже с флагом и гимном, пишет ESPN.
"У нас нет планов, чтобы на Олимпиаде-2024 в Париже были российские и белорусские делегации, а также их флаги.
Единственный вариант, который можно рассмотреть – это выступление нейтральных спортсменов, как мы видели в прошлом году на Открытом чемпионате Франции по теннису и недавно снова на Открытом чемпионате Австралии по теннису и другим профессиональным видам спорта", говорится в заявлении.
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