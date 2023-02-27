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Зеленский ввел в действие санкции против Исинбаевой и еще двух представителей МОК

Олимпиада
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Также санкции вводятся в отношении основателя ЧВК "Вагнер" и дочерей Евгения Пригожина

Зеленский ввел в действие санкции против Исинбаевой и еще двух представителей МОК

Фото: Офіційне інтернет-представництво президента України / Автор невідомий

UA-Футбол
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о санкциях, наложенных на россиян.

Первым решением санкции вводятся в отношении четырех человек из мира спорта. Наиболее известной из них является бывшая легкоатлетка Елена Исинбаева, которая в настоящее время является членом МОК. Кроме нее, в список также попали президент Олимпийского комитета РФ Виталий Смирнов, а также члены МОК Александр Попов и Шамиль Тарпищев.

Вторым решением санкции вводятся в отношении 109 физических и 7 юридических лиц РФ. Сюда входят благотворительный фонд помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию "Гольфстрим", общероссийское общественное движение "Народный фронт "За Россию", общероссийская общественная организация "Русский красный крест" и т.д.

Третьим решением экономические ограничения вводятся в отношении 164 физических лиц и 85 компаний. Среди них дочери Евгения Пригожина, Вероника и Полина, основатель ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин и другие.

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В статье: Александр Попов война с россией Владимир Зеленский
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