  1. UA-Футбол ⚽
  2. Олимпиада
  3. Хавбек Александрии: Сыграть с Аргентиной на Олимпиаде - это космос
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Александрии: Сыграть с Аргентиной на Олимпиаде - это космос

Олимпиада

Кирилл Сигеев хочет принять участие в Олимпийских играх

Хавбек Александрии: Сыграть с Аргентиной на Олимпиаде - это космос

Фото: Instagram

Новина українською

Полузащитник "Александрии" Кирилл Сигеев, контракт которого принадлежит "Шахтеру", рассказал о своих ожиданиях от Олимпиады.

- Прошлым летом Ротань брал тебя на сбор перед Евро-2023, но в финальную заявку ты не попал. Там без шансов было пробиться?

- Да. Очень сильно выглядели Бондаренко, Крыськив, Судаков, Бражко, Желизко. Я очень рад, что перед Евро был с ребятами, проверив себя на их фоне. Только благодарность Руслану Петровичу за предоставленную возможность.

Читайте такжеИзвестен последний соперник сборной Украины на Олимпиаде

- Но у тебя еще есть время доказать свою профпригодность перед Олимпиадой.

- Буду делать все от себя зависящее, чтобы попасть в олимпийскую сборную Украины. Очень хочется попасть в заявку, но снова будет очень серьезная конкуренция.

- Новый наставник молодежки Унаи Мельгоса так же тебя вызывал, но ты мало получал времени в квалификации Евро-2025. Все же, можешь судить: чем отличается футбол, который ставит Ротань и Мельгоса?

- Это две разные системы игры. Мельгоса хочет больше играть вертикально, агрессивно вперед, без явного контроля мяча. Руслан Петрович хочет видеть структурный выход из обороны, с контролем, менее агрессивно. Очень интересно работать с обоими тренерами. Если все команды будут так играть, такой футбол станет интереснее смотреть.

Молодежка проводит классный отбор. Дарит позитив, который нужен нашей стране в это непростое время.

Читайте такжеВице-президент УАФ: В Украине достаточно футболистов, чтобы олимпийская сборная достойно выступила во ОИ-2024

- Ты был участником дебютного матча в истории олимпийской сборной против Японии (0:2). Какие воспоминания оставила после себя командировка на другую часть света?

- Очень тяжелая командировка с точки зрения логистики: смена поясов, тяжело адаптироваться было. Полезно сыграть с сильной командой. Полный стадион, чего в Украине очень не хватает по понятным причинам.

Обидно из-за результата. Хотели победы в первом матче, но это футбол. Мы рассматривали эту игру как подготовку к Олимпиаде.

- Наверное, ты видел новость, что Аргентина может привезти на Олимпиаду чемпионов мира - в частности, самого Месси. Хотелось бы испытать себя на фоне суперзвезд?

- Это вообще будет космос! Однозначно запомнится на всю жизнь.

- Это лето будет насыщенным в плане футбола, ведь четыре украинские сборные будут представлены в финальных турнирах...

- Это ярко подтверждает, что класс наших футболистов может быть конкурентным с другими оппонентами. Тот факт, что многие украинские ребята оказались за границей, сделает сильнее нашу сборную в длительной перспективе, - заявил Сигеев.

Читайте такжеУАФ приняла решение о выплате бонусов для национальной и олимпийской сборных за выход на Евро и Олимпиаду
По теме
yellow-arrow
Известен последний соперник сборной Украины на Олимпиаде
yellow-arrow
Вице-президент УАФ: В Украине достаточно футболистов, чтобы олимпийская сборная достойно выступила во ОИ-2024
yellow-arrow
И.о. министра спорта Бидный ответил на вопрос о возможном бойкоте Олимпиады со стороны Украины
ФК Александрия Олимпийская сборная Украины Олимпиада-2024 Кирилл Сигеев
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости