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У олимпийской сборной Украины сменился соперник на турнире во Франции
Международный турнир пройдет в июне
Фото: пресслужба УАФ
Олимпийская сборная Украины U-23 перед ОИ-2024 примет участие в товарищеском турнире Мориса Ревелло, который пройдет во Франции с 3 по 16 июня. Это будет юбилейный, 50-й розыгрыш данных соревнований.
Участие в турнире примут 10 сборных, которые разбиты на две группы. На первом этапе подопечные Руслана Ротаня будут противостоять Индонезии (заменила Египет), Италии, Панаме и Японии.
В турнире сыграют будущие участники Олимпиады-2024 - Украина, Франция, Япония. К слову, с последней наша команда в марте провела выездной товарищеский матч (0:2). Также на Играх может выступить Индонезия, если одолеет в межконтинентальном плей-офф Гвинею.
Ранее стало известно, что третьим соперником сборной Украины U-23 на Олимпиаде оказалась команда Ирака. Также в нашей группе Аргентина и Марокко.
Международный турнир среди сборных U-23 Tournoi Maurice Revello
Групповой этап
Группа А: Кот-д'Ивуар, Мексика, Южная Корея, Саудовская Аравия, Франция.
Группа В: Индонезия, Италия, Панама, Украина, Япония.
04.06.2024
Италия - Япония (16:00)
Индонезия - Украина (19:00)
06.06.2024
Украина - Италия (16:00)
Индонезия - Панама (19:00)
08.06.2024
Япония - Индонезия (15:00)
Украина - Панама (18:30)
10.06.2024
Украина - Япония (15:30)
Италия - Панама (19:15)
12.06.2024
Япония - Панама (15:30)
Италия - Индонезия (19:15)
Плей-офф
14.06.2024
Матч за 9-е место (15:00)
Матч за 7-е место (19:00)
Матч за 5-е место (18:00)
16.06.2024
Матч за 3-е место (15:30)
Финал (19:15)
Время начала матчей - киевское.
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