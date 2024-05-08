У олимпийской сборной Украины сменился соперник на турнире во Франции

Олимпийская сборная Украины U-23 перед ОИ-2024 примет участие в товарищеском турнире Мориса Ревелло, который пройдет во Франции с 3 по 16 июня. Это будет юбилейный, 50-й розыгрыш данных соревнований.

Участие в турнире примут 10 сборных, которые разбиты на две группы. На первом этапе подопечные Руслана Ротаня будут противостоять Индонезии (заменила Египет ), Италии, Панаме и Японии.

В турнире сыграют будущие участники Олимпиады-2024 - Украина, Франция, Япония. К слову, с последней наша команда в марте провела выездной товарищеский матч (0:2). Также на Играх может выступить Индонезия, если одолеет в межконтинентальном плей-офф Гвинею.

Ранее стало известно, что третьим соперником сборной Украины U-23 на Олимпиаде оказалась команда Ирака. Также в нашей группе Аргентина и Марокко.

Международный турнир среди сборных U-23 Tournoi Maurice Revello

Групповой этап

Группа А: Кот-д'Ивуар, Мексика, Южная Корея, Саудовская Аравия, Франция.

Группа В: Индонезия, Италия, Панама, Украина, Япония.

04.06.2024

Италия - Япония (16:00)

Индонезия - Украина (19:00)

06.06.2024

Украина - Италия (16:00)

Индонезия - Панама (19:00)

08.06.2024

Япония - Индонезия (15:00)

Украина - Панама (18:30)

10.06.2024

Украина - Япония (15:30)

Италия - Панама (19:15)

12.06.2024

Япония - Панама (15:30)

Италия - Индонезия (19:15)

Плей-офф

14.06.2024

Матч за 9-е место (15:00)

Матч за 7-е место (19:00)

Матч за 5-е место (18:00)

16.06.2024

Матч за 3-е место (15:30)

Финал (19:15)

Время начала матчей - киевское.